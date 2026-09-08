Ecco i bollettini del secondo turno Gps: ci sono province già al terzo e quarto turno

Ha già preso il via la pubblicazione del secondo turno di nomine per i bollettini Gps con algoritmo, con nuovo sistema di ripescaggio che torna indietro. Non sono ancora molte le province che in questo senso hanno pubblicato, ma qualcosa si muove, e addiritutra qualcuna è già al terzo e quarto turno. Naturalmente sono le province che hanno iniziato per prime e soprattutto che non hanno molti candidati in elenco, per cui oltre al merito degli uffici scolastici di riferimento che stanno facendo un ottimo lavoro c’è il vantaggio di non avere elenchi particolarmente consistenti.

I bollettini del secondo turno

Nell’elenco delle pubblicazioni risultano diverse province che hanno già avviato i turni successivi al primo per l’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS.

Per quanto riguarda il secondo turno, in Abruzzo c’è Teramo, che ha pubblicato il nuovo turno il 7 settembre dopo il primo del 28 agosto. In Emilia-Romagna anche Bologna ha pubblicato il secondo turno il 7 settembre, dopo il primo bollettino del 31 agosto e alcune rettifiche.

Nelle Marche, Ancona ha pubblicato il II turno il 7 settembre. In Toscana, invece, Pistoia ha pubblicato l’8 settembre il bollettino n. 2, indicato espressamente come II turno di nomina GPS.

Ci sono poi province che risultano già a turni ancora successivi. In Friuli Venezia Giulia, Pordenone è arrivata al turno 3, con una nuova pubblicazione del turno 3 datata 1° settembre dopo un precedente annullamento.

In Lombardia, per Bergamo l’elenco riporta il bollettino n. 3, seguito anche da rettifiche del 1° e 2 settembre.

In Piemonte, Vercelli risulta ancora più avanti: dopo il bollettino n. 3 del 28 agosto, è stato pubblicato il IV turno il 4 settembre.

Altri bollettini prima dell’inizio dell’anno scolastico

Quindi, ricapitolando: Teramo, Bologna, Ancona e Pistoia sono al secondo turno; Pordenone e Bergamo risultano al terzo, mentre Vercelli è già al quarto turno.

Nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’elenco delle province che sono passate al bollettino del secondo turno dopo la pubblicazione del primo diventerà certamente più consistente.