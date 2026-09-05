Secondo turno bollettino Gps: nel frattempo si può accettare l’interpello per poi abbandonarlo senza sanzioni

Il primo turno dei bollettini Gps è praticamente stato pubblicato da tutti gli uffici scolastici provinciali, e idealmente rappresenta l’occasione più interessante da parte degli insegnanti che hanno presentato domanda per le max 150 preferenze, perché consente di ottenere l’incarico preferito in base a tipologia di incarico e soprattutto sede da raggiungere.

Via al secondo turno

Questo non vuol dire però che i bollettini successivi, dal secondo in poi, non costituiscano un’opportunità altrettanto valida per ottenere un incarico, soprattutto quest’anno che entrerà in azione il nuovo algoritmo con sistema di ripescaggio con sistema che torna indietro e consente di analizzare anche i docenti che al turno precedente non hanno ottenuto una cattedra.

Le tempistiche tra un bollettino e l’altro possono variare, in base alle necessità degli uffici scolastici di analizzare attentamente le nuove disponibilità da inserire in elenco e da sottoporre all’algoritmo, incrociandole con docenti ancora in graduatoria e preferenze espresse.

Le regole dell’interpello

Il secondo turno, ad esempio, dovrebbe partire nelle prossime ore, già oggi o al massimo all’inizio della prossima settimana. In ogni caso, chi ritiene di aver esaurito con il primo o con i prossimi bollettini le migliori probabilità di ottenere un incarico gradito, può sempre ricorrere allo strumento delle convocazioni dalle graduatorie di istituto o dell’interpello, che consentono di accedere a incarichi che le scuole non sono riuscite a coprire mediante algoritmo.

L’aspetto positivo di questi incarichi e che consentono di essere accettati ed eventualmente poi abbandonati in caso di ricezione di un incarico che si ritiene migliore da Gps con i bollettini successivi al primo, senza il rischio di incorrere in sanzioni, come invece accade in caso di rinuncia o abbandono da Gps (quest’anno sanzioni ancora più pesanti con le nuove norme introdotte dall’ordinanza sostitutiva del regolamento per le supplenze fino al 2028).

Gli interpelli, che hanno preso il posto delle domande di messa a disposizione, vanno controllati sui siti delle scuole di riferimento, e si può rispondere una volta pubblicati dai dirigenti scolastici. Nel frattempo sono stati pubblicati quasi tutti i bollettini gps del primo turno 2026.