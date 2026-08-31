Nuovi bollettini nomine gps 2026: l’elenco completo aggiornato con le ultime pubblicazioni

Lecito aspettarsi una pioggia di bollettini relativi al primo turno oggi 31 agosto in considerazione del fatto che domani inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico con le prese di servizio, e che il ministero spinge affinché il maggior numero di docenti abbiano l’incarico prima possibile.

Le novità di oggi

Ci sono in effetti diversi aggiornamenti già questa mattina ed è molto probabile che nel corso della giornata ne vengano pubblicati altri. I bollettini del primo turno sono quelli delle province in cui è stata già completata la procedura relativa all’assegnazione degli incarichi sul sostegno per la continuità didattica, laddove quindi si è già provveduto con la simulazione interna del bollettino zero per verificare nominabilità dei docenti destinatari di richiesta di conferma da parte delle famiglie e disponibilità del posto non assegnato precedentemente con immissioni in ruolo ordinarie e straordinarie (provinciali e interprovinciali).

Ecco il quadro aggiornato al 31 agosto (10:30) dei bollettini relativi alle nomine da GaE e GPS per l’anno scolastico 2026/2027, con incarichi al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027.

Il quadro aggiornato

In Abruzzo risultano pubblicati i bollettini per L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo. Per Chieti-Pescara viene inoltre segnalato un avviso integrativo del 31 agosto, che si aggiunge alla precedente pubblicazione.

In Calabria sono disponibili gli esiti per Cosenza e per Reggio Calabria, dove il primo turno è stato pubblicato il 29 agosto.

In Friuli Venezia Giulia, Pordenone è già arrivata al turno 3 delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente.

Numerose le province già interessate nel Lazio. Frosinone ha pubblicato il bollettino n. 1 del 27 agosto, mentre sono disponibili anche gli esiti per Latina, Roma, Rieti e Viterbo. Latina ha pubblicato il primo turno delle nomine a tempo determinato il 29 agosto, mentre per Viterbo risulta disponibile il bollettino n. 1.

Si amplia anche il quadro della Lombardia. Oltre a Monza e Brianza, sono comparse nuove pubblicazioni per Cremona e Varese. Per Varese, tuttavia, il provvedimento riguarda le operazioni connesse al sostegno e alla continuità didattica, per cui va distinto dagli ordinari turni di nomina su tutte le tipologie di posto.

In Molise, Campobasso ha pubblicato il bollettino n. 1 del 28 agosto, relativo al conferimento degli incarichi a tempo determinato su posti curriculari e di sostegno.

Particolarmente avanzate le operazioni in Piemonte. Sono disponibili i bollettini per Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli. A queste province si aggiunge ora anche Torino, che ha pubblicato il primo turno informatizzato delle supplenze il 29 agosto.

Tra le novità compare anche la Puglia, con Bari, dove è stato pubblicato il primo turno delle nomine. Per i docenti individuati viene indicata la presa di servizio il 1° settembre 2026, salvo eventuali diverse disposizioni del In Sicilia risultano pubblicati gli esiti per Agrigento e Palermo, con l’individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e degli incarichi fino al termine delle attività didattiche.

Si allunga sensibilmente anche l’elenco della Toscana. Oltre a Pisa e Siena, sono arrivati i bollettini per Arezzo e Livorno. Arezzo ha pubblicato il turno n. 1 il 29 agosto, mentre anche Livorno ha reso disponibili gli esiti del primo turno delle nomine da GPS.

In Umbria, Perugia ha pubblicato il bollettino n. 2 del 28 agosto, proseguendo quindi con le operazioni di assegnazione delle supplenze.

Crescono infine le province interessate in Veneto. Risultano già disponibili i bollettini per Belluno, Padova e Rovigo, ai quali si aggiunge Treviso, con il turno n. 1 pubblicato il 28 agosto.