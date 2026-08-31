Nuovi bollettini nomine gps 2026: l'elenco completo aggiornato con le ultime pubblicazioni
Graduatorie, Gps e supplenze

Nuovi bollettini nomine gps 2026: l’elenco completo aggiornato con le ultime pubblicazioni

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Lecito aspettarsi una pioggia di bollettini relativi al primo turno oggi 31 agosto in considerazione del fatto che domani inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico con le prese di servizio, e che il ministero spinge affinché il maggior numero di docenti abbiano l’incarico prima possibile.

Le novità di oggi

Ci sono in effetti diversi aggiornamenti già questa mattina ed è molto probabile che nel corso della giornata ne vengano pubblicati altri. I bollettini del primo turno sono quelli delle province in cui è stata già completata la procedura relativa all’assegnazione degli incarichi sul sostegno per la continuità didattica, laddove quindi si è già provveduto con la simulazione interna del bollettino zero per verificare nominabilità dei docenti destinatari di richiesta di conferma da parte delle famiglie e disponibilità del posto non assegnato precedentemente con immissioni in ruolo ordinarie e straordinarie (provinciali e interprovinciali).

Ecco il quadro aggiornato al 31 agosto (10:30) dei bollettini relativi alle nomine da GaE e GPS per l’anno scolastico 2026/2027, con incarichi al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027.

Il quadro aggiornato

In Abruzzo risultano pubblicati i bollettini per L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo. Per Chieti-Pescara viene inoltre segnalato un avviso integrativo del 31 agosto, che si aggiunge alla precedente pubblicazione.

In Calabria sono disponibili gli esiti per Cosenza e per Reggio Calabria, dove il primo turno è stato pubblicato il 29 agosto.

In Friuli Venezia Giulia, Pordenone è già arrivata al turno 3 delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente.

Numerose le province già interessate nel Lazio. Frosinone ha pubblicato il bollettino n. 1 del 27 agosto, mentre sono disponibili anche gli esiti per Latina, Roma, Rieti e Viterbo. Latina ha pubblicato il primo turno delle nomine a tempo determinato il 29 agosto, mentre per Viterbo risulta disponibile il bollettino n. 1.

Si amplia anche il quadro della Lombardia. Oltre a Monza e Brianza, sono comparse nuove pubblicazioni per Cremona e Varese. Per Varese, tuttavia, il provvedimento riguarda le operazioni connesse al sostegno e alla continuità didattica, per cui va distinto dagli ordinari turni di nomina su tutte le tipologie di posto.

In Molise, Campobasso ha pubblicato il bollettino n. 1 del 28 agosto, relativo al conferimento degli incarichi a tempo determinato su posti curriculari e di sostegno.

Particolarmente avanzate le operazioni in Piemonte. Sono disponibili i bollettini per Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli. A queste province si aggiunge ora anche Torino, che ha pubblicato il primo turno informatizzato delle supplenze il 29 agosto.

Tra le novità compare anche la Puglia, con Bari, dove è stato pubblicato il primo turno delle nomine. Per i docenti individuati viene indicata la presa di servizio il 1° settembre 2026, salvo eventuali diverse disposizioni del In Sicilia risultano pubblicati gli esiti per Agrigento e Palermo, con l’individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e degli incarichi fino al termine delle attività didattiche.

Si allunga sensibilmente anche l’elenco della Toscana. Oltre a Pisa e Siena, sono arrivati i bollettini per Arezzo e Livorno. Arezzo ha pubblicato il turno n. 1 il 29 agosto, mentre anche Livorno ha reso disponibili gli esiti del primo turno delle nomine da GPS.

In Umbria, Perugia ha pubblicato il bollettino n. 2 del 28 agosto, proseguendo quindi con le operazioni di assegnazione delle supplenze.

Crescono infine le province interessate in Veneto. Risultano già disponibili i bollettini per Belluno, Padova e Rovigo, ai quali si aggiunge Treviso, con il turno n. 1 pubblicato il 28 agosto.