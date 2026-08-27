Pubblicati nuovi bollettini per la conferma sostegno: l’elenco aggiornato

Secondo giorno dei bollettini zero riservati al sostegno e nello specifico alle conferme dei docenti su richiesta della famiglia che hanno dato la loro disponibilità con la domanda per le max 150 preferenze. Il primo giorno di simulazione da parte degli uffici scolastici ha prodotto un solo bollettino, quello di Rovigo, ma poi ne stanno arrivando altri ed è probabile che nel secondo giorno l’elenco possa diventare più nutrito.

I bollettini già pubblicati

Sono stati pubblicati i primi bollettini per la riconferma dei docenti su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27.

Al momento risultano disponibili Puglia (Bari), Umbria (Perugia) e Veneto (Rovigo).

Gli elenchi individuano i docenti destinatari della proposta di contratto a tempo determinato nell’ambito della continuità didattica sul sostegno. L’elenco è in aggiornamento con le nuove pubblicazioni degli Uffici Scolastici.

Tutti i bollettini dovrebbero essere pubblicati entro la fine del mese, questa almeno l’indicazione di massima del ministero nei confronti degli Uffici scolastici, ma non è detto che si riesca nell’intento di rispettare la scadenza. Il 31 agosto è fissato per lunedì, e la collocazione a ridosso del weekend certo non agevola in questo senso.

In attesa del primo bollettino dell’algoritmo

Per questo, è possibile che gli uffici scolastici si impegnino per completare le procedure entro la fine di questa settimana, con il weekend riservato come emergenza per chi non è riuscito a completare le operazioni, come nei casi delle province più numerose. Non sono stati isolati i casi, anche lo scorso anno, di uffici scolastici che hanno lavorato anche nel weekend per rispettare gli impegni.

Non è nemmeno da escludere che in questi giorni possa iniziare la pubblicazione del bollettino uno riservato all’algoritmo per tutti quei docenti non coinvolti dalle procedure di continuità sul sostegno. Già oggi potrebbero essere pubblicati i primi bollettini considerato che anche per l’algoritmo la scadenza è la fine di agosto, almeno per le convocazioni del primo turno.