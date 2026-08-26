Pubblicate le ore residue disponibili per gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore: in arrivo le convocazioni

Nel giorno in cui inizia la pubblicazione dei primi bollettini relativi alle conferme dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia, si fa sempre più ricco il quadro della disponibilità inerenti gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. In questi giorni e in queste ore, molti Uffici Scolastici stanno provvedendo alla pubblicazione dei prospetti contenenti l’indicazione delle classi di concorso e delle ore residue. Sono i risultati delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni.

La fase 2

Con questa procedura, si entra a tutti gli effetti in quella che viene definita la fase 2 di cui si è già parlato nell’ambito della nota MIM dello scorso 19 giugno. In questo modo, si può procedere con l’assegnazione alle istituzioni scolastiche della gestione degli spezzoni.

Gli spezzoni sono già stati trattati dai dirigenti scolastici che hanno comunicato entro lo scorso 20 luglio la possibilità di riassorbimento interno. Ora bisogna procedere con le assegnazioni, che secondo la norma dovranno essere gestite mediante attribuzione delle ore aggiuntive al personale docente titolare, in base alla nuova normativa.

Ci sono anche spezzoni orari che non andranno a figurare nella tabella. Come verranno assegnati? Per questi posti, si procede con l’assegnazione da parte dell’ufficio scolastico che andrà a costituire nuovi “posti orario”.

Questi posti verranno utilizzati per assegnare le operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027 mediante procedura informatizzata e scorrimento delle GPS.

Le pubblicazioni già avvenute

Nei prossimi giorni, arriveranno le convocazioni nei confronti dei docenti che hanno dato disponibilità entro lo scorso 15 luglio. I diversi Uffici scolastici provvederanno con l’invio di mail e comunicazioni attraverso i canali ufficiali in modo da assegnare lo spezzone con presa di servizio che avrà decorrenza dal 1° settembre 2026.

Sono già disponibili in diverse province i prospetti relativi agli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore per l’anno scolastico 2026/27, che possono essere assegnati come ore aggiuntive ai docenti di ruolo secondo la normativa vigente.

Al momento risultano pubblicazioni in Campania, con Avellino, Napoli (sia per il I che per il II grado) e Caserta; in Liguria, con Imperia, Genova e Savona; in Lombardia, con Brescia; e in Toscana, con Grosseto e Pistoia.

Si tratta delle ore residue restituite alle scuole, dopo le operazioni di competenza degli Uffici scolastici, che potranno essere attribuite ai docenti disponibili nel rispetto dei criteri previsti. L’elenco è in aggiornamento man mano che vengono pubblicati nuovi prospetti provinciali.