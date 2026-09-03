Quando uscirà il secondo bollettino gps? Pausa fino alla prossima settimana, anche per il nuovo algoritmo

Moltissimi uffici scolastici provinciali hanno già pubblicato il primo bollettino per l’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo, che stanno consentendo la presa di servizio nei primi giorni in cui ufficialmente inizia il nuovo anno scolastico. Molti altri ancora devono provvedere, ma di ora in ora l’elenco sta diventando sempre più completo.

Il secondo bollettino

Una volta pubblicato il primo bollettino, non è così automatica la pubblicazione del secondo, come potrebbe far pensare la logica. Se è vero infatti che i bollettini, man mano che si va avanti con l’algoritmo, diventano sempre meno consistenti a livello di docenti residui in graduatoria e posti da assegnare, è altrettanto vero che vanno fatte una serie di verifiche che inevitabilmente portano via qualche giorno di tempo.

Soprattutto quest’anno con il nuovo algoritmo rivisto con sistema di ripescaggio che consente allo stesso di tornare indietro riprendendo in considerazione i docenti che non hanno ricevuto un’assegnazione ai turni precedenti, lo scorrimento risulterà inevitabilmente più profondo e probabilmente più lento.

Il rovescio della medaglia, positivo, è che non verranno lasciati a casa docenti finora considerati rinunciatari involontari per sedi non espresse, con conseguente riduzione dei contenziosi e dei ricorsi in tribunale. Proprio in virtù di questo nuovo meccanismo, le disponibilità sopravvenute diventano se possibile ancora più importanti, e dovranno essere il più possibile precise.

Le disponibilità sopravvenute

Tra un bollettino e l’altro gli Uffici Scolastici Territoriali dovranno registrare le effettive prese di servizio dei docenti individuati nel primo turno. Rinunce e abbandoni determinano, oltre al ricorso a sanzioni particolarmente pesanti, nuove disponibilità.

Ecco perché potrebbe essere necessario aspettare come minimo la prossima settimana per l’avvio del secondo turno con relativi bollettini, con alcune province che potrebbero allinearsi solo in concomitanza con la riapertura delle scuole. Come sempre in questi casi, ipotizzare una data univoca per tutte le province per la pubblicazione delle nomine delle supplenze Gps è di fatto impossibile.