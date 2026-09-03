Stabilizzazione docenti: nuovo concorso in arrivo in autunno secondo i sindacati

Secondo il sindacato Asset Scuola, ci sono buone probabilità che in autunno possa arrivare un nuovo concorso scuola che dia nuove possibilità di assunzione e stabilizzazione per i docenti. Il sindacato spiega che pur non essendoci al momento un annuncio ufficiale da parte del ministero né la programmazione di un bando per il prossimo autunno, il dopo Pnrr con la conclusione del terzo concorso nell’ambito degli accordi tra Ue e Italia dovrebbe essere caratterizzato in ogni caso da nuove procedure concorsuali.

Gli accordi con l’Ue

La conclusione dei tre concorsi ravvicinati nell’ambito degli accordi tra Bruxelles e il nostro Governo, e di riflesso il ministero dell’Istruzione, non significa infatti stop ai concorsi, almeno per il momento. Se è vero che il Governo con l’ultima Legge di Bilancio si è impegnato a valutare la riduzione dei concorsi o addirittura la sospensione, almeno per le classi di concorso sature, è altrettanto vero che, come spiega Asset Scuola, la normativa sul reclutamento ha orientato il sistema verso procedure concorsuali periodiche.

Senza dimenticare le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 59/2017 che avevano introdotto una frequenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente. Per questo è lecito attendersi una nuova stagione di concorsi. Con quale cadenza, scadenza e disponibilità di posti ancora non è deciso, o quantomeno non è noto.

Gpsr e doppio canale di reclutamento

Il tutto senza dimenticare che è sempre più concreta la possibilità che nel prossimo futuro il canale dei concorsi non sia più l’unico per garantire assunzioni in ambito scolastico. Il doppio canale di reclutamento, la cui strada è stata spianata dall’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo, dovrebbe garantire da un lato la prosecuzione della formula attuale, affiancata però dallo scorrimento delle Gps che diventerebbero Gpsr e che consentirebbero di svuotare progressivamente gli elenchi da anni in attesa di veder valorizzata esperienza e merito, riducendo la supplentite e la discontinuità didattica che caratterizzerà anche il prossimo anno scolastico in fase di avvio.