Ecco i primi bollettini Gps pubblicati: le nomine dell’algoritmo al 31 agosto o 30 giugno 2027

Come previsto dopo che negli scorsi due giorni sono stati pubblicati i primi bollettini relativi alle conferme sul sostegno su richiesta delle famiglie (non il bollettino zero, che resta una simulazione interna agli uffici scolastici per verificare disponibilità del posto e nominabilità dei docenti) arrivano nell’ultimo giorno della settimana di agosto (appendice con il 31 lunedì prossimo) i primi bollettini gps per le nomine in vista del prossimo anno scolastico al 31 agosto o 30 giugno 2027.

Il nuovo algoritmo

Sono solo una prima parte dei bollettini arriva oggi, ma in giornata potrebbero arrivare nuove nomine da parte di altri uffici scolastici provinciali. Sono le nomine sui posti residui dopo le conferme dei docenti di sostegno, che hanno priorità rispetto a tutte le altre nel momento in cui il posto sia disponibile e il docente risulti nominabile.

L’informatizzazione nomine supplenze quest’anno beneficia del nuovo algoritmo per le supplenze, rinnovato con il nuovo sistema di ripescaggio che consente allo stesso di tornare indietro riconsiderando per eventuali disponibilità sopravvenute nei turni successivi i docenti che non avevano ancora ricevuto incarico, in modo da non considerarli più rinunciatari involontari per sedi non espresse.

I bollettini delle nomineGPS al 31 agosto e 30 giugno 2027

Proseguono le pubblicazioni dei bollettini relativi alle nomine da GaE e GPS per le supplenze fino al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027.

Nel Lazio, la provincia di Frosinone ha pubblicato il primo bollettino delle nomine il 27 agosto, con l’individuazione degli aspiranti destinatari degli incarichi a tempo determinato.

In Umbria, invece, l’Ufficio scolastico di Perugia ha pubblicato il 28 agosto il bollettino n. 2, relativo alle nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2026/27.

L’elenco è in continuo aggiornamento e sarà integrato man mano che gli Uffici scolastici territoriali delle altre province pubblicheranno i rispettivi bollettini. Difficile che tutti gli uffici scolastici riescano a pubblicare il rpimo bollettino entro fine mese, come auspicato dal ministero, ma la sensazione è che per convocare il maggior numero di supplenti in tempo per la presa di servizio del 1° settembre si possa lavorare alacremente anche durante il weekend.