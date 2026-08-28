Bollettini nomine sostegno: pioggia di nuove pubblicazioni oggi, l’elenco completo

Terzo giorno di pubblicazione dei bollettini sul sostegno riservati alla conferma dei docenti su richiesta delle famiglie. Inizia a diventare nutrita la schiera delle pubblicazioni da parte delle province che hanno provveduto alla simulazione mediante bollettino zero utile a comprendere internamente la disponibilità dei posti oggetti di richiesta di continuità e la nominabilità dei docenti che hanno dato conferma mediante la domanda per le max 150 preferenze a fine luglio.

In questo terzo giorno sono iniziate anche le pubblicazioni dei primi bollettini Gps mediante algoritmo per le nomine di tutti gli altri docenti, non destinatari di conferma, che hanno aggiornato le Gps a inizio anno e compilato la domanda per le max 150 preferenze a fine luglio, non risultando poi destinatari di assegnazione di nomina per il ruolo mediante procedura ordinaria e straordinaria in estate.

I bollettini di riconferma su posto di sostegno

Prosegue la pubblicazione dei bollettini relativi alla riconferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027. Gli Uffici scolastici territoriali stanno rendendo noti gli esiti delle operazioni, con successive rettifiche e integrazioni dove necessario.

In Abruzzo è stato pubblicato il bollettino della provincia di Teramo, mentre in Campania sono disponibili gli esiti per Salerno.

Per il Friuli Venezia Giulia è stato pubblicato il bollettino relativo alla provincia di Udine.

Nel Lazio risultano pubblicati gli esiti per Frosinone, ai quali si è aggiunta una integrazione del 27 agosto.

Numerose pubblicazioni anche in Piemonte, dove sono disponibili i bollettini per Alessandria, Biella, Cuneo e Novara.

In Puglia è stato pubblicato il bollettino relativo alla provincia di Bari.

Per quanto riguarda la Toscana, sono disponibili gli esiti delle riconferme per Lucca e Siena.

In Umbria, per la provincia di Perugia, dopo il primo bollettino sono state pubblicate anche una rettifica del 27 agosto, una ulteriore rettifica e, il 28 agosto, una ulteriore integrazione.

Infine, in Veneto è disponibile il bollettino della provincia di Rovigo, successivamente interessato da una rettifica pubblicata il 28 agosto.

L’elenco è in continuo aggiornamento e sarà integrato con i nuovi bollettini pubblicati dagli Uffici scolastici territoriali.