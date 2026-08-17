Pagamento arretrati: è previsto in settimana insieme allo stipendio scuola

Oggi è disponibile il cedolino su Noipa per il personale scolastico che potrà finalmente visionare nel dettaglio le voci del proprio stipendio e capire come mai, in molti casi, gli aumenti hanno prodotto totali sullo stipendio inferiori alle aspettative. Ma quel che più probabilmente interessa in questo momento è che questa è la settimana dell’accredito degli aumenti relativi al rinnovo del contratto scuola.

I prossimi pagamenti

La settimana scorsa è arrivata l’emissione speciale, visibile online, ma i soldi sul conto arriveranno invece solo a cavallo tra questa e la prossima settimana. Non c’è una data univoca indicata per il pagamento contestuale per tutti degli arretrati, ma la finestra temporale indicata è all’interno di questa settimana. Dunque qualcuno potrà ricevere già l’accredito il 21, tutti gli altri possono aspettare senza eccessive preoccupazioni i giorni successivi.

Domani è anche la data utile per un’altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari. E’ invece sicuro che venerdì 21 agosto arriverà il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

La finestra temporale individuata per il pagamento degli arretrati emessi la scorsa settimana, invece, è collocata tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto. Conterrà gli arretrati emessi giorno 10/11 agosto relativi al Ccnl 2025/2027.

Rinvio a settembre

Si avvicina intanto settembre, mese in cui riprenderà la trattativa per il rinnovo del contratto scuola relativo alla parte normativa: ci saranno da discutere molte questioni, tra cui anche quella relativa ai buoni pasto che i sindacati spingono per inserire come diritto nella scuola per docenti e personale Ata, uniformando così la situazione a quella degli altri comparti della pubblica amministrazione.

Proprio la questione dei buoni pasto è stata una di quelle che ha contribuito a un nulla di fatto sulla firma del rinnovo prima della pausa estiva, facendo rimandare tutto a settembre quando ministero e sindacati all’Aran dovranno definitivamente affrontare la questione e provare a trovare un accordo.