Comunicati tutti i posti disponibili per la mini call veloce: da oggi si può presentare domanda

Alle 10 sono stati comunicati i posti disponibili definitivi per l’assegnazione interprovinciale del ruolo su sostegno su cattedre residue dopo immissioni in ruolo, elenchi regionali e scorrimento prima fascia gps sostegno. Sono i posti che possono adesso essere assegnati mediante mini call veloce.

Le procedure entro fine agosto

Sempre oggi prende il via la presentazione delle domande per i docenti interessati, con finestra temporale che si chiuderà la settimana prossima, per la precisione il 19 agosto. Come previsto i posti disponibili sono abbastanza limitati, ma si tratta paradossalmente di un buon risultato considerato che alla vigilia era stata paventata la possibilità che la procedura non partisse affatto, per indisponibilità di cattedre.

Con questa procedura si conclude la parte straordinaria delle immissioni in ruolo: fine agosto sarà dedicata all’avvio delle operazioni per le supplenze, con il prologo della simulazione del bollettino zero mediante algoritmo finalizzato a verificare disponibilità e nominabilità dei docenti confermati sul sostegno.

Poi, sempre entro fine agosto (almeno nelle intenzioni del ministero) dovrebbe arrivare già il primo bollettino per le nomine di tutti gli altri precari mediante algoritmo, quest’anno rinnovato con il nuovo sistema di ripescaggio finalizzato a non escludere docenti in quanto rinunciatari involontari per sedi non espresse.

I posti disponibili

In Emilia Romagna risultano al momento disponibilità nelle province di Piacenza e Reggio Emilia. A Piacenza sono disponibili 2 posti per la scuola dell’infanzia e 40 posti per la scuola primaria. A Reggio Emilia, invece, risultano 3 posti per la primaria.

In Friuli Venezia Giulia le disponibilità riguardano esclusivamente la scuola primaria. Sono presenti 5 posti a Gorizia, 39 a Pordenone, 17 a Trieste e 6 a Udine. Complessivamente, secondo l’avviso dell’USR, si tratta di 67 posti per la primaria.

In Liguria il numero più elevato di disponibilità si registra a Genova, con 169 posti. A Imperia, dopo la rettifica pubblicata dall’Ufficio scolastico, risultano 3 posti per l’infanzia e 45 per la primaria. A Savona sono invece disponibili 19 posti per la scuola primaria.

Numeri particolarmente consistenti arrivano dalla Lombardia, soprattutto per la scuola primaria. Le disponibilità comunicate sono 135 posti a Brescia, 241 a Como, 154 a Cremona, 74 a Lecco, 77 a Lodi, 166 a Mantova, ben 1.076 a Milano, 164 a Monza, 149 a Pavia e 67 a Sondrio. Per Varese, nei dati disponibili sono indicate due cifre, rispettivamente 235 e 122 posti, che necessitano quindi di una verifica per stabilire quale sia il dato aggiornato.

In Piemonte risultano disponibili 24 posti per la primaria ad Alessandria, 27 ad Asti, 36 a Biella, 6 a Cuneo, 10 a Novara, 35 a Torino e 94 a Vercelli. Nel Verbano Cusio Ossola sono inoltre disponibili 7 posti per la scuola dell’infanzia e 43 per la primaria. Complessivamente, per il Piemonte risultano quindi 7 posti per l’infanzia e 275 posti per la primaria.

Si possono già presentare da oggi le domande per la mini call veloce.