Cfu sostegno: quanti ne servono per specializzazione su altro grado

In un momento di profonda trasformazione del mondo del sostegno nella scuola italiana, l’ambito del sostegno è oggetto di particolare attenzione da parte del ministero, anche se non sempre gli strumenti adottati sono visti di buon occhio dai diretti interessati e dal mondo sindacale in generale.

Il percorso abbreviato

Basti pensare ai Corsi Indire, che hanno affiancato il Tfa nella specializzazione per chi ha già maturato anni di servizio, o alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Resta come punto di riferimento il Tfa, che consente anche a chi ha già conseguito la specializzazione sul sostegno per un grado scolastico e vuole ottenerla anche per un altro di non ripetere necessariamente l’intero percorso ordinario da 60 CFU, approfittando di un percorso privilegiato.

E’ un vantaggio previsto e offerto dalla normativa che prevede per questi specializzati un percorso abbreviato, nel quale vengono riconosciute le competenze già acquisite con la precedente specializzazione.

Chi si trova in questa situazione può accedere al vantaggio costituito dal fatto che l’Università in base a quanto previsto dalla normativa, convalida i 36 CFU relativi agli insegnamenti teorici, perché riguardano ambiti comuni ai diversi gradi di scuola. Rientrano in questa parte le discipline pedagogiche, psicologiche, giuridiche e mediche.

Restano invece obbligatorie le attività che cambiano in base all’ordine di istruzione.

I Cfu necessari

Devono quindi essere frequentati:

9 CFU di laboratori, pari a 180 ore;

di laboratori, pari a 180 ore; 6 CFU di tirocinio diretto, pari a 150 ore;

di tirocinio diretto, pari a 150 ore; 3 CFU di tirocinio indiretto, pari a 75 ore;

di tirocinio indiretto, pari a 75 ore; 3 CFU di attività TIC, pari a 75 ore.

I laboratori e il tirocinio non possono essere convalidati perché sono specifici per il nuovo grado scolastico nel quale si vuole conseguire la specializzazione.

Al termine del percorso è prevista anche una prova finale da 3 CFU, basata sul portfolio formativo, sugli elaborati del tirocinio e sul prodotto multimediale realizzato durante le attività TIC.

Complessivamente, il percorso abbreviato è quindi formato da 24 CFU:

21 CFU tra laboratori e tirocinio;

tra laboratori e tirocinio; 3 CFU per la prova finale.

I restanti 36 CFU teorici vengono riconosciuti grazie alla specializzazione già posseduta.