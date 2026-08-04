Assunzioni gps sostegno 2026: boom di nuovi bollettini appena pubblicati

Pioggia di nuovi bollettini pubblicati oggi dagli Uffici scolastici che fanno riferimento alle assunzioni in vista di settembre per effetto dello scorrimento della prima fascia Gps sostegno. Dopo le prime province ad aver pubblicato nel primo giorno di avvio della procedura, alla fine della scorsa settimana (solo province toscane), e la pausa del weekend, ieri è arrivata la ripresa delle pubblicazioni dei bollettini ma è oggi martedì 4 agosto che si è registrata una vera e propria impennata di pubblicazioni da parte di diverse regioni ferme fino a ieri.

I prossimi passaggi

Ricordiamo che lo scorrimento della prima fascia gps sostegno è la seconda fase delle assunzioni straordinarie previste dal ministero (la prima fino allo scorso anno) e opera sui posti residui dopo le immissioni in ruolo e dopo gli elenchi regionali per il ruolo, introdotti per la prima volta quest’anno.

Se alla fine di questa procedura, dopo il 13 agosto, ci saranno ulteriori posti residui, si passerà alla fase interprovinciale delle assunzioni su sostegno, la mini call veloce. Ma le prime previsioni in questo senso sono abbastanza pessimistiche: la mini call veloce potrebbe quest’anno non essere affatto attivata.

I bollettini già pubblicati

Prosegue la pubblicazione dei bollettini relativi ai posti disponibili nelle diverse regioni.

In Emilia-Romagna sono stati pubblicati i bollettini per Bologna, Forlì-Cesena e Parma. A Ferrara risultano disponibili 2 posti ADAA e 11 posti ADEE, mentre a Ravenna sono segnalati 11 posti ADEE.

Per il Friuli-Venezia Giulia sono disponibili i bollettini di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. In quest’ultima provincia risultano 20 posti disponibili.

In Liguria sono stati pubblicati i bollettini di Genova, Imperia e La Spezia. A Genova risultano disponibili 1 posto ADAA e 89 posti ADEE.

Per il Piemonte sono consultabili i bollettini relativi alle province di Alessandria, Asti, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

In Toscana sono stati pubblicati i provvedimenti con i posti disponibili per il sostegno nella scuola primaria. Nel dettaglio, risultano 2 posti ADEE ad Arezzo, 24 a Firenze, 1 a Livorno, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 6 a Pistoia, 18 a Prato e 6 a Siena.

In Veneto sono disponibili i bollettini di Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. A Padova risultano 52 posti ADEE, mentre a Rovigo sono disponibili 25 posti ADEE. Per Venezia e Vicenza sono stati pubblicati i bollettini relativi ai posti ADEE.

L’elenco è in aggiornamento.