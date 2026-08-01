GPS docenti 2026: ripubblicazione in corso delle graduatorie di prima fascia sostegno con le esclusioni

Prosegue la ripubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze, valide per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028, con particolare riferimento alla prima fascia GPS sostegno.

Il decreto

Con il decreto del 31 luglio 2026 sono state approvate e ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze relative a tutti gli ordini e gradi di scuola, predisposte sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 27 del 14 febbraio 2026.

La ripubblicazione consente agli aspiranti docenti di consultare la propria posizione aggiornata, il punteggio attribuito e l’eventuale presenza di riserve o annotazioni. Le graduatorie costituiscono il riferimento per l’attribuzione delle supplenze annuali al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno.

Particolare attenzione deve essere prestata dagli aspiranti inseriti nella prima fascia GPS sostegno, dalla quale possono essere effettuate anche le assunzioni finalizzate al ruolo sui posti rimasti vacanti dopo le procedure ordinarie.

La domanda per le max 150 preferenze

Il decreto richiama inoltre una conseguenza importante prevista dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 11814 del 2026. I docenti che non hanno presentato la domanda di aggiornamento delle GPS e che non hanno inoltrato neppure l’istanza per la scelta delle 150 preferenze risultano definitivamente esclusi dalle graduatorie valide per il biennio 2026/2028.

L’esclusione non riguarda, quindi, soltanto la partecipazione alle nomine per il prossimo anno scolastico, ma determina la cancellazione dalle GPS per l’intero periodo di validità delle graduatorie.

Gli aspiranti interessati devono pertanto verificare attentamente gli elenchi pubblicati dall’Ufficio scolastico competente. La pubblicazione del decreto e delle graduatorie sul sito istituzionale ha valore di notifica a tutti gli effetti: non è generalmente prevista una comunicazione individuale ai singoli candidati.

In presenza di eventuali errori materiali relativi al punteggio, ai titoli dichiarati o alla posizione occupata, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e alle modalità di segnalazione stabilite dall’Ufficio scolastico provinciale.