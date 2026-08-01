Nomine da prima fascia GPS sostegno, le assegnazioni pubblicate: ecco dove controllare

Sono in corso le nomine per le assunzioni straordinarie sul sostegno, con la procedura di scorrimento della prima fascia Gps su posti residui dagli elenchi regionali per il ruolo, vera novità in vista del prossimo anno scolastico. Le nomine hanno preso il via da poche ore ma sono è già disponibile il primo elenco aggiornato in tempo reale. La procedura prevede due diversi canali di comunicazione. Ecco come funziona.

L’avvio della procedura

La procedura è partita il giorno dopo la chiusura dell’istanza delle 150 preferenze. I candidati presenti nella prima fascia GPS sostegno che ambiscono a una nomina, devono in questi giorni verificare con attenzione l’esito delle nomine finalizzate al ruolo.

Il riferimento ufficiale è la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Ambito territoriale provinciale o dell’Ufficio scolastico regionale competente. È attraverso il decreto di individuazione pubblicato online che viene formalizzata l’assegnazione della provincia o della sede al docente.

Ecco perchè, anche in virtù della scadenze tassative, è bene non fare riferimento unicamente a una comunicazione personale, che non costituisce canale sufficiente per attendere la nomina. Durante lo svolgimento delle operazioni è opportuno controllare frequentemente il sito dell’Ufficio scolastico (anche gli elenchi aggiornati dei siti specializzati possono non essere aggiornati in tempo reale e per questo affidabili), nella sezione dedicata alle nomine, al reclutamento o alle GPS. La pubblicazione sul portale istituzionale permette infatti di conoscere tempestivamente l’esito della procedura.

L’importanza della mail

In ogni caso, bisogna considerare che il sistema invia anche un’e-mail automatica all’indirizzo indicato dall’aspirante nella domanda. Nel messaggio è presente il collegamento attraverso il quale il docente deve comunicare l’accettazione o la rinuncia alla nomina.

La scelta deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data del provvedimento di assegnazione. L’aspirante deve quindi rispettare questa scadenza e manifestare obbligatoriamente la propria decisione attraverso la procedura indicata nella comunicazione.

Quindi si può ritenere la pubblicazione sul sito dell’Ufficio scolastico l’atto ufficiale, mentre l’e-mail rappresenta un canale contenente le istruzioni operative per accettare o rifiutare l’assegnazione. La cosa migliore è tenere d’occhio entrambi i canali, verificando anche le cartelle spam e posta indesiderata.