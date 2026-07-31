Iniziate le nomine da GPS sostegno prima fascia: i posti disponibili per provincia aggiornati

Prende oggi il via la procedura di nomine in ruolo da Gps sostegno prima fascia. E’ la seconda fase delle assunzioni straordinarie per il ruolo dopo gli elenchi regionali, all’esordio quest’anno, e precederà la mini call veloce per la fase interprovinciale. La finestra temporale per lo scorrimento delle gps sostegno, unica forma di doppio canale di reclutamento anche se limitata ai posti residui, prende il via oggi 31 luglio e si concluderà il 13 agosto, quando passerà il testimone alla mini call veloce, ammesso che si faccia considerato che la fase interprovinciale opera a sua volta su posti ulteriormente residui. Nel frattempo è già disponibile un primo elenco aggiornato dei posti disponibili regione per regione.

I posti disponibili (in aggiornamento)

In Friuli Venezia Giulia risultano disponibili complessivamente 126 posti, di cui 2 per ADAA, relativi al sostegno nella scuola dell’infanzia, e 124 per ADEE, destinati alla scuola primaria. È stata inoltre pubblicata la relativa suddivisione dei posti per provincia.

In Piemonte i posti disponibili sono complessivamente 1.084: 67 per ADAA e 1.017 per ADEE. Anche in questo caso è possibile consultare la distribuzione provinciale delle disponibilità. Alla data del 30 luglio, invece, per ADMM, sostegno nella scuola secondaria di primo grado, e ADSS, sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, risultano ancora in corso le operazioni di nomina dalle procedure concorsuali. Nelle relative graduatorie e negli elenchi collegati, costituiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 45/2025, sono infatti ancora presenti candidati da nominare.

Sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi alle province di Alessandria e Asti, mentre per Cuneo, Novara e Verbano-Cusio-Ossola sono disponibili i prospetti con i posti residui.

In Puglia, invece, non risultano posti residui da assegnare. La circostanza è stata confermata attraverso un apposito avviso dell’Ufficio scolastico regionale.

Anche in diverse province della Sicilia non saranno effettuate nomine dalla prima fascia delle GPS sostegno. Gli uffici territoriali di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Palermo hanno infatti comunicato l’assenza di posti disponibili. In queste province, pertanto, non sono previste nomine da GPS sostegno per nessun grado di istruzione.