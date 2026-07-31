Mini call veloce: ministero cambia le date per la domanda per la fase interprovinciale

Il giorno dell’avvio di fatto della fase provinciale dell’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato mediante scorrimento della prima fascia gps sostegno, che coincide con la fine di luglio, arriva la decisione del ministero di cambiare le date della finestra temporale relativa alla fase successiva delle assunzioni straordinarie, quella inerente la fase interprovinciale.

Le nuove date

Con un avviso delle ultime ore, infatti, il Ministero ha sancito che per la mini call veloce riservata ai posti di sostegno per l’a.s. 2026/27 cambiano le date.

Partendo dal presupposto che come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle scorse ore, non ci sono certezze circa eventuali posti residui per questa procedura, la nuova finestra temporale individuata dal ministero per le regioni in cui sarà eventualmente attivata andrà dal 14 agosto ore 14.00 al 19 agosto ore 12.00

Il motivo addotto dal Ministero parla di esigenze connesse allo svolgimento della procedura. Di fatto, viene concesso un giorno in più. Segnale che potrebbe anche essere individuato come positivo, perché potrebbe significare che da dati interni al ministero la procedura si farà, essendoci posti disponibili, e che anzi è necessario un giorno in più per gestire le domande.

Le procedure successive

Per questo il ministero ha deciso che il periodo di disponibilità delle funzioni telematiche per la presentazione delle relative istanze è modificato, decisione sancita da questo annuncio: “Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 14.00) e il 19 agosto (ore 12.00)” (il precedente termine era 18 agosto ore 12.00).

Quello che invece non cambia è la data degli esiti, che verranno in ogni caso comunicati entro il 21 agosto. Non c’è molto margine considerato che incombe poi il bollettino zero entro fine agosto per la conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie e il bollettino uno per l’algoritmo riservato a tutti gli altri precari, sempre entro fine agosto.

In ogni caso, per avere la certezza che la mini call veloce si farà, bisognerà aspettare gli esiti delle nomine da GPS sostegno che verranno pubblicati entro il 13 agosto. Invece le disponibilità per la mini call veloce saranno comunicate entro il 14 agosto.