Cambiano le assunzioni da prima fascia gps sostegno: i posti su Adss e la nuova procedura da fine luglio

Quest’anno cambia la procedura di assunzione mediante scorrimento delle GPS sostegno prima fascia, considerato che l’attivazione degli elenchi regionali fa perdere una posizione a questa procedura che adesso viene quindi dopo lo scorrimento delle graduatorie esistenti dei concorsi, compreso l’elenco del 30% del PNRR3 e appunto i nuovi elenchi regionali.

La novità degli elenchi regionali

Se in quel momento residueranno ancora posti vacanti utili al sostegno, si procederà con lo scorrimento. Al momento, anche in virtù della novità degli elenchi regionali che impedisce qualunque tipo di confronto con gli anni precedenti che possa servire da termine di paragone, è impossibile dire quanti posti potranno essere attribuiti al sostegno.

All’interno di queste assunzioni straordinarie, unico doppio canale di reclutamento previsto dall’ordinamento in attesa dell’ampliamento a quello da posto comune, si procederà prima con lo scorrimento della GPS a livello provinciale (dopo domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio) e poi con quella interprovinciale chiamata mini call veloce, ma solo se ci saranno ulteriori posti residui.

Potrà partecipare a questa procedura solo chi sarà inserito in GPS prima fascia a pieno titolo.

Lo scorrimento della GPS provinciale è previsto all’inizio di agosto, mentre la mini call veloce prevede la presentazione delle domande a cavallo di ferragosto.

I posti su Adss

Chi ha basso punteggio su ADSS rischia di non ottenere posto su sostegno mediante queste strade, ma non è detto. Bisogna prima aspettare l’autorizzazione dei posti per le assunzioni e l’andamento delle assunzioni.

Solo a fine luglio sarà possibile avere un quadro della situazione più chiaro dopo lo scorrimento degli elenchi regionali. In quel momento in ogni provincia si verificherà se ci sono ancora posti da attribuire da prima fascia ADSS attraverso lo scorrimento delle GPS.

Dopo la fase provinciale, si potrà invece stabilire se ci saranno posti residui a livello interprovinciale per la mini call veloce, tenendo presente che già senza gli elenchi regionali negli ultimi due anni non ci sono stati in nessuna regione per ADSS.