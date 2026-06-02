Posti disponibili scorrimento sostegno 2026: già definito il quadro per regione, in una sola ci sono possibilità

La pubblicazione degli esiti della mobilità rappresenta una fonte di informazione indiretta anche per chi alla mobilità non ha preso parte, dal momento che i dati dettagliati provincia per provincia elaborati dai sindacati, pubblicati all’indomani del resoconto di trasferimenti e passaggi accettati o meno, consentono di stabilire già da ora i posti residui per ogni ordine, grado e classe di concorso.

Le cattedre residue

Elementi che consentono di prevedere le cattedre residue per gli elenchi regionali del sostegno e per le nomine finalizzate al ruolo dalle GPS mediante scorrimento, l’unico doppio canale di reclutamento al momento in vigore in attesa di quello più ampio che interessi anche il posto comune ma anche il sostegno, in maniera più completa.

Ricordiamo che gli elenchi regionali introdotti quest’anno operano solo sui posti residui dopo GM e dopo che i relativi elenchi degli idonei aventi diritto al ruolo sono stati completamente esauriti. A sua volta, scorrimento della prima fascia gps sostegno e mini call veloce hanno scalato una posizione, dal momento che dovranno operare solo su posti ulteriormente residui dopo gli elenchi regionali.

Ora incrociando i posti rimasti liberi dopo la mobilità con quelli già banditi per il concorso PNRR3, si può già sapere le disponibilità per elenchi regionali e scorrimento prima fascia sostegno.

Le prospettive per Adss

Secondo i sindacati, l’analisi di questi dati evidenzia come le disponibilità reali sono inferiori ai posti indicati nei bandi di concorso. Qualche speranza in più in Campania con 83 posti disponibili su 50 banditi.

Quindi a meno di specifiche Graduatorie di Merito con meno vincitori rispetto ai posti a bando, in tutta Italia tranne che in Campania i posti saranno insufficienti per stabilizzare tutti i vincitori del concorso. Questo significa che almeno epr quest’anno non ci saranno opportunità di assunzione dagli elenchi regionali.

Di conseguenza, non ci potranno essere disponibilità nemmeno per le nomine per il ruolo dalla prima fascia delle GPS sostegno ADSS considerato che operano su posti residui dagli elenchi regionali, già a zero.