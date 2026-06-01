Nomine GPS 2026: l’elenco delle categorie di esclusi dalla domanda per le supplenze

In attesa della pubblicazione delle graduatorie GPS per l’anno scolastico 2026/27, che in alcuni casi potrebbe avvenire anche ad agosto inoltrato come abbiamo già avuto modo di chiarire, e in ogni caso non prima dello scioglimento delle riserve, abbiamo già il primo elenco di categorie docenti che verranno esclusi dalla possibilità di presentare la domanda per le max 150 preferenze di fine luglio e di conseguenza ambire alla partecipazione all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato da fine agosto mediante algoritmo che quest’anno è rinnovato con il nuovo sistema di ripescaggio.

Le categorie escluse

Queste le categorie di docenti che saranno esclusi dalle supplenze in base all’OM n. 27 del 16 febbraio 2026: docenti senza titolo di accesso, richiesta di primo inserimento per classi di concorso ad esaurimento, over 67 anni, docenti di ruolo nella stessa classe di concorso.

Chi non dispone per la scuola secondaria di primo e secondo grado di laurea completa dei CFU richiesti dal Ministero per l’accesso alla classe di concorso entro il 16 marzo 2026, verrà escluso.

Per quel che riguarda le classi di concorso ad esaurimento, verranno esclusi i candidati che si vorranno inserire per la prima volta in seconda fascia.

La distinzione per i docenti di ruolo

Ci sono poi limiti inerenti l’età, in questo senso restano fuori gli over 67. Lo sancisce l’art. 6 co. 1 lettera b dell’OM 27/2026 in cui è spiegato che è necessaria “età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, riferita al 1° settembre dell’anno di aggiornamento delle graduatorie”.

Ci sarà poi l’esclusione dei docenti di ruolo che dopo aver superato l’anno di prova non possono partecipare alla classe di concorso di titolarità. Via libera invece ai docenti di ruolo che decideranno conservare l’iscrizione in GPS e che potranno in questo modo essere destinatari di supplenze per grado diverso o diversa classe di concorso. Quest’anno intanto lo scorrimento prima fascia gps sostegno opererà unicamente sui posti residui dopo gli elenchi regionali per il ruolo.