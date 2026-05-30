Assunzioni docenti 2026: ecco dove sono i 162 posti da classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026/27

Al termine delle operazioni utili a definire la mobilità docenti per l’anno scolastico 2026/27, nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli esiti mediante comunicazione personale ai diretti interessati via mail e pubblicazione da aprte degli uffici scolastici territoriali sui rispettivi siti web.

I risultati della mobilità

La comunicazione personale ha riguardato sia i docenti che hanno ottenuto esito positivo dalla domanda di mobilità sia quelli che hanno avuto esito negativo. Come abbiamo avuto modo di spiegare in altri articoli, gli esiti della mobilità riguardnano direttamente i docenti che hanno rpesentato domanda per pasa ggi e trasferimenti, ma anche queli che adesso optranno essere coinvolti dall’ointeresse nei confronti dei posti che si sono liberati in caso di esito positivo.

A questo proposito, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicandoo le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo.

Un elemento da tenere presente in vista delle assunzioni previste per il prossimo anno, con la procedura di immissioni in ruolo che sta per prendere il via in attesa dell’autorizzazione del contingente che ancora non si conosce.

I posti disponibili

Infatti per le classi di concorso che risultano in esubero a livello provinciale, si blocca l’autorizzazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto.

Per avere il dato definitivo, dopo questa prima indicazione di massima, bisogna aspettare la conferma ocndierato che non è da escludere che l’esubero possa essere riassorbito nelle fasi successive.

I docenti che fanno parte di una classe di concorso in esubero, nel caso in cui non siano perdenti posto, ma anche se lo sono, possono presentare domanda di utilizzazione. I primi dati raccolti dai sindacati raccontano che gli esuberi dovrebbero riguardare 162 posti.