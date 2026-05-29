Esiti mobilità docenti 2026: bollettini pubblicati, dove vederli

Sono in fase di pubblicazione i bollettini relativi agli esiti delle domande di mobilità docenti 2026. Oggi 29 maggio è il giorno designato dal ministero per la comunicazione dell’accettazione o meno delle istanze pervenute negli scorsi mesi e che avranno un impatto diretto sulle immissioni in ruolo in vista del prossimo anno.

Il contenuto dei bollettini

Le decisioni riguardano infatti direttamente i docenti che otterranno trasferimento o passaggio e tutti coloro i quali potranno eventualmente accedere ai posti rimasti liberi in virtù degli stessi trasferimenti. Oltre alla pubblicazione dei bollettini ufficiali, la procedura prevede che i diretti interessati ricevano tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato gli esiti della domanda di mobilità.

Gli esiti di oggi riguardano trasferimento provinciale e interprovinciale, passaggio di cattedra e ruolo.

Non riceveranno la mail soltanto i docenti destinatari di esito positivo, ma anche quelli con esito negativo. La mail viene inviata ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio. A inviare la comunicazione provvede l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda. Mail che viene inviata per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

L’annullamento del movimento

Comunicazione che viene inviata anche al personale con esito negativo, che riceve comunicazione di non aver ottenuto il trasferimento, sempre per posta elettronica.

In caso di riscontro di errori materiali nell’elaborazione, è necessario prontamente segnalarlo all’ufficio Scolastico, che controllerà se effettivamente c’è stato o meno un errore.

In caso di esito positivo, non si può rinunciare al movimento che scatta dal prossimo 1° settembre 2026. Chi avesse necessità di “rinunciare”, chiedendo l’annullamento del movimento a trasferimento già avvenuto, dovrà procedere con una procedura straordinaria giustificata da gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Oltre alla comunicazione via mail, è possibile vedere i bollettini completi sui siti degli uffici scolastici territoriali di riferimento.