Esiti mobilità docenti 2026: ecco le date di pubblicazione dei risultati

Tra pochi giorni verranno pubblicati gli esiti delle domande relative alla mobilità per il prossimo anno scolastico. Iniziano quindi a susseguirsi gli impegni e le scadenze per il personale scolastico. Oggi si conclude la presentazione delle domande per la prima fascia delle graduatorie di istituto. A fine luglio ci sarà la domanda per le max 150 preferenze.

Gli esiti delle domande

Ma in questo mese arriveranno anche i primi responsi, come i risultati della mobilità scolastica. La procedura di presentazione delle domande è già terminata con la presentazione delle richieste di trasferimento e passaggio che i candidati interessati alla procedura hanno già presentato nei mesi scorsi.

Il prossimo passaggio è rappresentato dalla pubblicazione degli esiti delle domande e dell’esame delle procedure, che non riguarda soltanto i docenti.

La data fissata dal ministero per i responsi, è il prossimo 29 maggio 2026, data in cui verranno pubblicati i risultati che incideranno direttamente sulle assegnazioni delle sedi per il prossimo anno.

Il cronoprogramma

I docenti non sono gli unici interessati dalle domande di mobilità, ma in ordine di tempo saranno i primi a ricevere il risultato. Poi sarà la volta del personale educativo i cui esiti delle domande verranno presentate il 4 giugno. Dopo sarà il momento del personale ATA il 12 giugno. Chiuderanno gli insegnanti di religione cattolica il 5 giugno.

Personale docente

Pubblicazione degli esiti: 29 maggio 2026.

Personale educativo

Pubblicazione degli esiti: 4 giugno 2026.

Personale ATA

Pubblicazione degli esiti: 12 giugno 2026.

Insegnanti di religione cattolica

Pubblicazione degli esiti: 5 giugno 2026.