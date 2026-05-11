Pubblicazione graduatorie gps 2026: ci sono le prime date indicative

La decisione del ministero di anticipare la presentazione delle domande per l’aggiornamento biennale delle Gps dovrebbe incidere sulla qualità del risultato finale e non sulla celerità da parte deli uffici scolastici impegnati a lavorare le istanze presentate dai docenti tra fine febbraio e inizio marzo scorso.
Le prossime scadenze
Una precisazione importante da fare per non incorrere nell’errore di pensare che a breve possano essere pubblicate le graduatorie valide per il prossimo biennio in base alle domande presentate nella sessione invernale anticipata sulla base dell’ordinanza sostitutiva fino al 2028 del regolamento.
Con la fine della scuola ormai all’orizzonte, si profila l’avvio dell’estate calda per i docenti precari impegnati nelle solite procedure di presentazione delle domande per ottenere un incarico. Va detto che la pubblicazione delle gps è in realtà slegata dalle altre procedure, a cominciare dalla presentazione della domanda per le max 150 preferenze di fine luglio.
Anche se i partecipanti vorrebbero avere quante più informazioni possibili in questo senso, prima di presentare istanza.
Quando saranno pubblicate allora le graduatorie? Non c’è una data precisa ma cominciano a emergere alcune date indicative. Ad esempio, sappiamo che la pubblicazione delle GPS definitive non potrà avvenire prima dello scioglimento delle riserve. Questo significa che anche in caso di perfezionamento dei lavori da parte di alcuni Usr, le graduatorie non sarebbero comunque pubblicate ma si resterebbe in attesa delle informazioni complete, che dovrebbero arrivare entro metà luglio“.
Le date indicative
Le date indicate dal ministero per li scioglimento della riserva, come stabilito dall’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, è prevista tra il 15 giugno e il 2 luglio 2026 per titolo conseguito entro il 30 giugno 2026.
Come detto invece non ci sono ancora certezze per quel che concerne la pubblicazione delle GPS. Ufficiosamente il ministero ha comunicato agli uffici scolastici regionali la necessità di procedere entro il 16 luglio, data di avvio della domanda per le max 150 preferenze per l’a.s. 2026/27, fino al 29 luglio ore 14.00.
Cosa succede se non si fa in tempo? Si può comunque procedere con la presentazione delle max 150 preferenze, certamente però con minore cognizione di causa.