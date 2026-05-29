Assunzioni docenti settembre 2026: ecco i 46mila posti disponibili dopo la mobilità divisi per scuola

Gli esiti della mobilità pubblicati oggi (sui siti ufficiali degli uffici territoriali e con le comunicazione via mail ai diretti interessati, sia in caso di esito positivo che negativo), hanno un impatto sia sui diretti interessati che su tutti gli altri docenti interessati alle assunzioni in vista del prossimo anno scolastico.

Gli esiti della mobilità

Gli esiti della mobilità 2026 di oggi riguardano trasferimenti, passaggi di cattedra e ruolo, provinciali e interprovinciali. Questo perché le domande accettate liberano altrettanti posti che potranno essere occupati dai docenti in attesa di una cattedra quest’estate in occasione delle prossime immissioni in ruolo. Quali sono questi posti, quanti e soprattutto dove? Lo spiega UIL Scuola, con un’elaborazione in pdf che evidenzia le disponibilità residue ripartite per ordine e grado di scuola, regione e provincia.

Lo scherma elaborato dal sindacato consente di evidenziare i posti vacanti e disponibili dopo gli esiti della mobilità, pubblicati oggi.

La ripartizione

Innanzitutto va detto che la ripartizione prevede 4.240 nella scuola dell’infanzia (3.454 su posto comune e 786 su sostegno). Ci sono poi 18.799 nella scuola primaria (10.584 su posto comune e 8.215 su sostegno). Si prosegue con 7.734 nella scuola secondaria di primo grado (6.330 su posto comune e 1.404 su sostegno) e si conclude con 16.053 nella scuola secondaria di secondo grado (14.997 su posto comune e 1.056 su sostegno).

Questo significa che in tutto ci sono come posti vacanti e disponibili 46.826 posizioni.

Il contingente per le immissioni in ruolo

Non si tratta di numeri che coincidono naturalmente con le prossime immissioni in ruolo, per le quali sarà necessario aspettare l’ufficialità mediante comunicazione del contingente autorizzato per le assunzioni del personale docente nell’anno scolastico 2026/27.

Queste le elaborazioni UIl Scuola divise per grado scolastico: