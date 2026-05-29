Graduatorie concorso Pnrr 3: ecco le ultime graduatorie pubblicate per le assunzioni di settembre

E’ a buon punto la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3. Sono elenchi utili alle immissioni del prossimo anno in vista del primo settembre, e si riferiscono alla terza procedura concorsuale nell’ambito degli accordi con l’Ue per la stabilizzazione dei docenti mediante procedura a crocette.

I posti banditi

Questo terzo concorso scuola è stato bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Grazie al Pnrr 3 l’Italia ha potuto perfezionare (in realtà deve ancora farlo considerato che il concorso è finito ma le assunzioni nonostante siano in programma non sono ancora state ufficializzate) il raggiungimento del target fissato con Bruxelles, andando in realtà anche oltre il contingente di 70mila accordato.

Proprio in virtù di questo, è difficile che tutte le assunzioni possano essere completate già a settembre, più probabile invece che possano essere spalmate nel corso dei prossimi anni, man mano che sarà possibile smaltirle. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono 30.759.

L’elenco del 30% degli idonei

Nelle graduatorie del PNRR3 figurano un numero di candidati equivalenti ai posti previsti dal bando di concorso. A questi, vanno aggiunti quelli dell’elenco del 30% degli idonei. Il riferimento è l’elenco valido per un triennio dall’anno della relativa pubblicazione.

Per visionare la graduatoria completa delle riserve e delle preferenze con il dettaglio dei punteggi bisogna consultare la propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. In rete sarà possibile reperire unicamente le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati.

C’è anche un altro riferimento da tenere presente, rappresentato dal fatto che nei concorsi pubblici, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, non possono andare oltre la metà dei posti messi a concorso. A questo link potete trovare l’elenco aggiornato con la pubblicazione delle ultime graduatorie.