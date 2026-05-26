Nomine supplenze 2026: non si possono più inserire titoli e servizio, ma ci sono gli elenchi aggiuntivi

Per il 2026/28 non si possono più inserire titoli e servizio. La fase utile per aggiornare la propria posizione nelle GPS 2026 si è chiusa con la domanda presentata entro il 16 marzo 2026, mentre sono in corso le valutazioni delle domande da parte di Uffici scolastici e scuole polo.

La domanda per le max 150 preferenze

Questo significa che la prossima domanda delle 150 preferenze, prevista dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio ore 14.00, non serve ad aggiornare il punteggio ma solo a scegliere le sedi, le scuole, i comuni, i distretti o le tipologie di preferenza per ottenere le supplenze al 31 agosto o al 30 giugno 2027.

Chi pensa di poter aggiungere in estate nuovi titoli, nuove certificazioni o altro servizio nella domanda delle 150 preferenze deve tenere presente che quella non è una nuova domanda GPS, ma solo la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze.

La domanda GPS vera e propria è quella scaduta il 16 marzo 2026. In quella domanda si dichiaravano titoli, servizi, requisiti di accesso, eventuali riserve e certificazioni. La domanda delle 150 preferenze, invece, arriva dopo e ha una funzione diversa: permette di dire dove si vuole essere convocati, ma non consente di correggere o aumentare il punteggio.

Lo scioglimento della riserva

C’è però ancora il passaggio importante dello scioglimento della riserva. Chi aveva inserito con riserva un titolo o un servizio entro il 16 marzo può sciogliere la riserva dal 15 giugno ore 9.00 al 2 luglio ore 23.59, purché il titolo o il servizio siano posseduti entro il 30 giugno 2026. Questo vale per casi specifici: laurea in Scienze della formazione primaria, specializzazione sul sostegno anche tramite corso Indire, percorso abilitante su posto comune e servizio con contratto già in essere al 16 marzo.

Ma non significa che tutti possano aggiungere liberamente nuovi elementi. Significa solo che chi aveva già dichiarato una riserva nella domanda di marzo può completare quella posizione, se ne ha i requisiti entro il 30 giugno.

Per chi non scioglie la riserva, le conseguenze cambiano a seconda del caso. Se la riserva riguarda un titolo, l’aspirante può comparire in seconda fascia se aveva chiesto l’inserimento e ne possiede il titolo. Se invece riguarda il servizio, vale solo il servizio maturato entro il 16 marzo 2026.

Gli elenchi aggiuntivi

Nel 2027/28 sarà possibile inserirsi o passare in elenco aggiuntivo di prima fascia, ma i titoli resteranno fermi al 16 marzo 2026 e il servizio al 30 giugno 2026. Dunque non ci sarà una riapertura generale per aggiornare punteggi, titoli e servizi nel secondo anno di validità delle graduatorie.

Il biennio GPS 2026/28 si gioca su dati già cristallizzati. La finestra estiva serve per sciogliere alcune riserve e per scegliere le 150 preferenze, non per rifare la domanda né per aumentare il punteggio.