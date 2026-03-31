Graduatorie GPS 2026: in corso valutazione dei titoli, tra maggio e luglio pubblicazione degli elenchi

È in corso la procedura di valutazione delle domande valide per il prossimo biennio di vigenza delle Gps in seguito alla chiusura della finestra temporale anticipata dal ministero quest’anno tra febbraio e marzo.

La valutazione dei titoli

Proprio la forte decisione di anticipare le date, che ha causato molte polemiche e critiche da parte di sindacati e diretti interessati, spinge ora il ministero a chiedere uno sforzo ulteriore a Uffici scolastici e scuole polo che li coadiuveranno per capitalizzare al massimo queste settimane in più a disposizione e fornire prima possibile e nella maniera più precisa e affidabile gli elenchi relativi.

È già iniziata per il biennio 2026/27 e 2027/28 la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti docenti in base all’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, sostitutiva fino al 2028 del regolamento prorogato di un altro biennio.

La valutazione dei titoli è ufficialmente iniziata all’indomani della chiusura dell’istanza. In questi giorni gli Uffici scolastici territoriali si stanno già avvalendo del supporto delle scuole polo per accelerare i controlli e renderli il più possibile affidabili.

Quando usciranno le nuove graduatorie? Non c’è un’indicazione di massima del ministero, né nei confronti dei docenti né nei confronti degli uffici scolastici stessi. Non esiste, in altre parole, una data che costituisca scadenza ufficiale entro la quale pubblicare. Anche perché le graduatorie non escono mai contestualmente nello stesso giorno in tutte le province, ma a scaglioni.

Lo scioglimento della riserva

Proprio perché le GPS, avendo una gestione provinciale, sono soggette a tempistiche diverse da territorio a territorio.

In linea di massima, è ipotizzabile pensare che le prime graduatorie possano essere pubblicate tra qualche settimana, poi a pioggia usciranno tutte le altre.

Indicativamente si può pensare a una finestra temporale tra maggio e luglio 2026, sempre in base alle esigenze dei singoli Uffici scolastici provinciali, considerando anche che entro il 30 giugno possono essere sciolte le riserve e che ci sono preoccupazioni circa la conclusione dei percorsi abilitanti entro quella data.

Le prime comunicazioni arriveranno sul sito ufficiale del Ministero e su quello dell’Ufficio scolastico della provincia scelta, dove verranno pubblicati gli avvisi. Sempre a luglio attesa la domanda per le max 150 preferenze.

FAQ

1. A che punto è la valutazione delle domande GPS 2026?

È già iniziata subito dopo la chiusura delle istanze, con Uffici scolastici e scuole polo impegnati nella verifica dei titoli dichiarati.

2. Quando usciranno le nuove graduatorie GPS?

Non esiste una data ufficiale. Le pubblicazioni avverranno a scaglioni tra le diverse province.

3. Qual è il periodo più probabile per la pubblicazione delle GPS?

Indicativamente tra maggio e luglio 2026, in base ai tempi di lavorazione dei singoli Uffici scolastici.

4. Perché le graduatorie non escono tutte insieme?

Perché le GPS hanno gestione provinciale e ogni territorio segue tempistiche diverse.

5. Dove verranno pubblicate le graduatorie?

Sul sito del Ministero e sui portali degli Uffici scolastici provinciali di riferimento.