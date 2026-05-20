Supplenze docenti 2026: molti docenti parteciperanno con lo stesso punteggio di due anni fa

Chi ha saltato la domanda di aggiornamento GPS entro il 16 marzo 2026 non è automaticamente escluso dalle supplenze, ma subisce comunque conseguenze importanti. La normativa consente infatti di partecipare ancora alla procedura compilando la domanda delle max 150 preferenze prevista dal 16 al 29 luglio 2026. In questo modo si evita il depennamento dalle GPS e dalle graduatorie di istituto per il biennio 2026/28 e si mantiene la possibilità di ottenere incarichi di supplenza.

L’aggiornamento di marzo

La penalizzazione principale riguarda però il punteggio: chi non ha presentato l’aggiornamento a marzo resterà con il punteggio del 2024, senza poter caricare il servizio svolto negli ultimi due anni né eventuali nuovi titoli. La domanda delle 150 preferenze serve soltanto a scegliere scuole, comuni e tipologie di posto, ma non permette modifiche ai punteggi o agli inserimenti nelle fasce.

Situazione ancora più delicata per chi sta frequentando il TFA Indire e non ha inserito a marzo la riserva per la specializzazione sul sostegno. L’OM n. 27/2026 prevedeva infatti la possibilità di inserirsi con riserva in prima fascia sostegno per chi avrebbe conseguito il titolo entro il 30 giugno 2026, con successivo scioglimento della riserva tra il 15 giugno e il 2 luglio. Chi non ha presentato la domanda GPS entro il 16 marzo non ha potuto prenotare questa riserva e, allo stato attuale, la normativa non prevede una riapertura straordinaria delle GPS.

Gli elenchi aggiuntivi del 2027

Questi docenti rischiano di dover attendere gli elenchi aggiuntivi del 2027 per entrare in prima fascia sostegno, nonostante il conseguimento della specializzazione entro giugno 2026. Molti corsisti ritengono la situazione penalizzante anche perché le tempistiche tra GPS e corsi Indire non sarebbero state coordinate: la scadenza GPS è arrivata prima ancora della conferma ufficiale di ammissione ai corsi.

Resta comunque la possibilità di lavorare tramite le supplenze 2026/27 compilando le 150 preferenze, ma senza aggiornamento del punteggio e, per chi non ha inserito la riserva sostegno, senza accesso immediato alla prima fascia ADSS.