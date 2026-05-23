Elenchi regionali per il ruolo: idonei possono scavalcare vincitori in graduatoria

La normativa dietro gli elenchi regionali per il ruolo, per i quali è in corso la presentazione delle domande di iscrizione nelle graduatorie, è strutturata in modo tale che si potrebbe creare il paradosso per cui un idoneo potrebbe avere precedenza rispetto a un vincitore.

Nessun punteggio aggiuntivo

Questo per due motivi di fondo: negli elenchi regionali per il ruolo sono presenti non solo gli idonei ma anche i vincitori dei concorsi previsti dalla normativa, e soprattutto per questi ultimi non è previsto alcun punteggio aggiuntivo, ma entrambi saranno graduati solo in base ai punteggi ottenuti al concorso. Questo comporta che un candidato che ha vinto il concorso con un punteggio inferiore rispetto a un idoneo che ne ha conseguito uno maggiore pur non rientrando nel numero utile a ottenere una cattedra, può trovarsi dietro alla fine nella graduatoria degli elenchi regionali.

Le precedenze

E’ la normativa che con il DL 45/2025 disciplina gli elenchi regionali, perfezionati dal punto di vista normativo dal recente DL PNRR206. Gli elenchi regionali, lo ricordiamo, entreranno in gioco subito dopo le immissioni in ruolo ma avranno precedenza su scorrimento prima fascia sostegno gps e mini call veloce per il sostegno. Sono esclusi per quest’anno dalla partecipazione agli elenchi regionali vincitori e idonei del concorso Pnrr 3, per questioni di tempistiche (le graduatorie hanno iniziato a essere pubblicate solo da pochi giorni).

Ordine cronologico e di punteggio

Ma potranno partecipare il prossimo anno, considerato che gli elenchi regionali si riformano di anno in anno. Si attingerà dagli elenchi regionali dopo le assunzioni ordinarie da GaE e concorsi, in caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori e dei relativi idonei, se residuano posti ancora da assegnare. Negli elenchi regionali i candidati saranno graduati in base all’ordine cronologico dei concorsi, partendo dal concorso ordinario 2020 finendo con il concorso Pnrr2. Ogni concorso contiene poi due sezioni, prima per chi sceglie la stessa regione del concorso e poi per chi proviene da altra regione. Nella sezione si dà priorità al punteggio di prova scritta e prova orale, per cui un idoneo potrebbe precedere un vincitore.