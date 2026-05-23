150 preferenze: domanda potrà essere compilata anche senza GPS pubblicate per lo scorrimento prima fascia gps sostegno

Avere una specializzazione sul sostegno consente in questo momento sicuramente la possibilità di avere qualche possibilità in più per accedere al ruolo. Merito della proroga concessa anche in vista dell’anno scolastico 2026 dello scorrimento della prima fascia gps sostegno, sui posti residui dopo le immissioni in ruolo e da quest’anno anche dopo gli elenchi regionali per il ruolo.

Assegnazione del ruolo da Gps

Una sorta di doppio canale di reclutamento che trova completamento con la mini call veloce sostegno, fase interprovinciale (al contrario di quella provinciale prevista con la prima fascia gps) a cavallo di ferragosto su posti ulteriormente residui. Se ci saranno posti disponibili anche per la mini call veloce si saprà solo a ridosso del 14 agosto, quando potranno essere presentate per pochi giorni le domande. Per partecipare all’assegnazione del ruolo da GPS prima fascia bisogna procedere con la compilazione delle 150 preferenze per le supplenze. La domanda andrà inviata in base a quanto sancito dalla circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 tra il 16 e il 29 luglio 2026 ore 14.00.

Le supplenze mediante algoritmo

All’interno di questa domanda, oltre alla scelta per le sedi riservata a chi ambisce alle supplenze mediante algoritmo da fine agosto, ci sarà anche la sezione per i docenti confermati su sostegno su richiesta delle famiglie e, appunto, quella per lo scorrimento della prima fascia gps sostegno su posti residui rispetto agli elenchi regionali per il ruolo (fino all’anno scorso invece non essendoci gli elenchi regionali dopo le immissioni in ruolo si procedeva direttamente a scorrere le graduatorie gps).

Lo scioglimento della riserva

Nella domanda per le max 150 preferenze, quindi, ci sarà anche la sezione riservata agli eventuali incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno. In questo senso sarà corsa contro il tempo epr provare a pubblicare, da parte di uffici scolastici regionali e scuole polo, le graduatorie gps in tempo dopo l’aggiornamento biennale dello scorso febbraio-marzo. Non è detto che si faccia in tempo e in ogni caso la pubblicazione non è vincolante. La domanda infatti potrà essere compilata anche se le GPS non dovessero essere state pubblicate. L’unico vincolo è che la riserva sia stata sciolta positivamente.