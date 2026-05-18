Continuità sostegno: i docenti non confermati si giocano comunque le altre supplenze con tutti gli altri

Ottenere la richiesta di conferma sul sostegno, ormai lo sappiamo, non garantisce in alcun modo di restare anche per il prossimo anno su quella cattedra. Ci sono dei requisiti oggettivi da soddisfare, così come c’è da passare attraverso una serie di valutazioni da parte del dirigente scolastico e del Glo che devono ratificare la richiesta trasformandola in realtà.

Il docente non nominabile

Anche a questo punto, però il docente destinatario di continuità non ha la certezza di ottenere il posto, perché la conferma può avvenire solo se si verifica la sua nominabilità nel cosiddetto “bollettino zero” che deve essere avviato dagli uffici scolastici entro la fine di agosto.

Almeno questa fu la scadenza dello scorso anno, e così sarà anche quest’anno. Ma cosa succede se il docente non risulta nominabile? I docenti destinatari di richiesta di conferma temono che accettare la proposta nella domande per la max 150 preferenze (che costituisce l’ufficialità alla propria disponibilità, al contrario della prima disponibilità non vincolante che va data al dirigente scolastico entro il 15 giugno) temono che possa diventare un’arma a doppio taglio nel momento in cui poi la conferma non si concretizza.

Il bollettino zero

Il timore è di non ricevere la continuità e di perdere allo stesso tempo la possibilità di ulteriori supplenze. I sindacati smentiscono questa ipotesi, spiegando che il docente che si dichiara disponibile alla conferma sul sostegno non viene penalizzato nel momento in cui non è eleggibile per quel posto. Non si tratta infatti di una sua rinuncia o di un suo abbandono della cattedra ma di una situazione oggettiva, indipendente dalla sua volontà, e cioè che non è nominabile nel bollettino zero, senza alcuna colpa da parte sua.

Cosa succede nel momento in cui all’esito della lavorazione dell’Ufficio scolastico territoriale con il bollettino zero, risulta che il docente non rientrare tra gli aventi diritto alla conferma? Potrà partecipare comunque regolarmente all’attribuzione ordinaria delle supplenze da GPS, senza alcuna penalizzazione.