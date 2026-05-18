Cedolino maggio 2026 docenti: importi standard in attesa di aumenti e arretrati a luglio

Dopo l’importo visibile a inizio mese, come di consueto a pochi giorni dall’accredito dello stipendio il personale scolastico può già visionare su Noipa a inizio settimana il cedolino di maggio che contiene e riepiloga nel dettaglio le voci della retribuzione per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Le voci del cedolino

In attesa della firma definitiva sull’ipotesi del contratto scuola già firmato nelle scorse settimane, nel mese di maggio il personale scolastico non deve aspettarsi sorprese particolari né in positivo né in negativo. E’ infatti uno stipendio abbastanza in linea con quelli precedenti, non essendoci accrediti particolari né detrazioni specifiche che possano far oscillare verso l’alto o verso il basso l’importo di ogni dipendente.

Giugno invece potrebbe essere un mese molto importante, non tanto per quel che riguarda lo stipendio specifico del mese quanto per il fatto che potrebbe arrivare la firma definitiva sul rinnovo di contratto scuola che consentirebbe l’accredito di aumento di stipendio e relativi arretrati già nel mese di luglio. Staremo a vedere.

Aumento complessivo di 416 euro lordi

Tornando al mese di maggio, l’importo dovrebbe essere in linea con i mesi standard. Per il pagamento dello stipendio bisognerà aspettare la fine di questa settimana: l’accredito è infatti previsto per il prossimo venerdì 22 maggio.

Come specificato nei giorni scorsi dalla Premier Meloni, che ha confermato quanto detto in precedenza dal ministro Valditara, con il prossimo rinnovo di contratto si arriverà al terzo rinnovo in pochi anni, nella stessa legislatura. Un rinnovo che consentirebbe ai docenti di arrivare a un aumento retributivo medio di circa 416 euro. Naturalmente lordi.