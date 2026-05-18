Continuità sostegno: conferma per circa 24mila non specializzati, soprattutto nelle province dove il ricorso a GPS seconda fascia e graduatorie incrociate è maggiore

Quanti docenti senza specializzazione verranno confermati quest’anno? Per la conferma dei docenti su richiesta della famiglia, è previsto che vengano confermati anche docenti non specializzati purchè l’incarico provenga da GPS seconda fascia o da GPS incrociata. Gli incarichi da graduatoria di istituto non danno invece diritto alla conferma per i non specializzati. E’ possibile provedere, anche come stima, quanti saranno i non specializzati che verranno confermati anche in base ai dati dello scorso anno?

Una stima si può fare , ma non esiste al momento un dato ufficiale pubblico che dica quanti, tra i docenti confermati su sostegno, siano non specializzati . Il Ministero ha comunicato il dato complessivo delle conferme, ma non la divisione tra specializzati e non specializzati. Per il 2025/26 sono stati confermati circa 45mila docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Alcune ricostruzioni successive parlano di circa 48.500 conferme , rispetto a una platea potenziale di circa 120mila docenti precari su sostegno . Il secondo dato utile arriva dall’Istat: nell’anno scolastico 2023/24 i docenti di sostegno erano circa 246mila e il 27% era senza formazione specifica, con una quota più alta al Nord, pari al 38% .

Stima bassa: circa 12-13mila non specializzati confermati

Se si applica la quota generale Istat del 27% ai circa 45mila confermati, il risultato è: 45.000 × 27% = circa 12.000 docenti non specializzati.

Questa però è probabilmente una stima troppo bassa, perché i non specializzati sono molto più presenti tra i supplenti annuali e al 30 giugno, cioè proprio tra coloro che possono rientrare nella procedura di conferma.

Stima intermedia: circa 18-24mila

Una stima più realistica potrebbe collocarsi tra il 40% e il 50% dei confermati. In questo caso, se si prende come base il dato più alto, cioè 48.500 conferme, la forchetta diventa circa 19.000-24.000 docenti non specializzati confermati.

Stima alta: fino a 30-32mila

Alcune fonti sindacali parlano di una forte presenza di non specializzati tra i docenti precari di sostegno, arrivando a indicare che una parte molto consistente dei supplenti non avrebbe la specializzazione.

Se si applicasse una quota vicina ai due terzi ai docenti confermati, il numero arriverebbe a circa 30.000

Questa però è una stima alta, perché non tutti i non specializzati sono confermabili: restano fuori, ad esempio, quelli nominati da graduatoria di istituto o con supplenze brevi.

La previsione più equilibrata

La stima più solida porta a pensare che i docenti non specializzati confermati su sostegno nel 2026/27 potrebbero essere tra 18mila e 24mila, con una soglia minima intorno ai 12mila e una soglia massima teorica vicina ai 30mila.

In assenza di un dato ufficiale disaggregato, è possibile stimare che i docenti non specializzati confermati su sostegno possano essere alcune decine di migliaia. Applicando ai dati dello scorso anno una quota prudenziale, la platea potrebbe collocarsi tra 18mila e 24mila unità, con numeri più alti nelle province dove il ricorso a GPS seconda fascia e graduatorie incrociate è più forte.