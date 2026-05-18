Quando escono le graduatorie PNRR 3? Previste entro giugno, cosa manca ancora

Le procedure concorsuali per il Pnrr 3, ultimo concorso in ambito accordi con l’Ue, sono terminate in molte classi di concorso, ma le graduatorie di merito non sono ancora online. L’attesa riguarda migliaia di candidati.

L’attesa per le graduatorie del concorso PNRR3 continua. In diverse classi di concorso le prove risultano concluse ormai da settimane, ma gli elenchi dei vincitori e degli idonei non sono stati ancora pubblicati. Da quelle graduatorie passerà una parte importante delle prossime immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.

La procedura riguarda complessivamente 58.135 posti banditi, ai quali si aggiunge la quota degli idonei pari al 30% per ciascuna classe di concorso. Numeri rilevanti, che rendono la pubblicazione delle graduatorie un passaggio molto atteso sia dai candidati che hanno superato le prove sia dagli aspiranti che sperano nello scorrimento.

Perché le graduatorie non sono ancora state pubblicate

Il ritardo non dipende necessariamente dalla conclusione delle prove. Anche quando gli orali sono terminati, la pubblicazione delle graduatorie richiede il completamento delle verifiche amministrative e delle operazioni interne necessarie prima dell’atto formale.

Le graduatorie di merito vengono rese pubbliche solo dopo l’avvio definitivo da parte del Ministero e al termine delle attività burocratiche previste.

La pubblicazione dovrebbe avvernire in ogni caso entro il mese di giugno. Una tempistica necessaria per consentire l’utilizzo delle graduatorie nelle operazioni di assunzione del prossimo anno scolastico.

I posti del PNRR3 tra secondaria, infanzia e primaria

Il concorso PNRR3 è stato bandito su due grandi blocchi. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i posti previsti sono 30.759, secondo il DDG n. 2939/2025. Per infanzia e primaria, invece, il bando prevede 27.376 posti, indicati nel DDG n. 2938/2025.

I 58.135 posti sono ripartiti tra 50.866 posti comuni e 7.269 posti di sostegno. Si tratta però del numero indicato a bando, non automaticamente del numero che sarà effettivamente coperto attraverso le assunzioni dell’anno scolastico 2026/27.

Le graduatorie saranno formate, per ogni classe di concorso, da un numero massimo di vincitori corrispondente ai posti messi a bando, con l’aggiunta dell’elenco degli idonei nella misura del 30%. Questo elenco resta valido per un triennio a partire dall’anno di pubblicazione.

Assunzioni solo sui posti autorizzati e realmente disponibili

Il concorso PNRR3 entrerà nella procedura ordinaria delle assunzioni, ma le nomine potranno avvenire solo nei limiti del contingente autorizzato e delle disponibilità reali dopo le operazioni previste.

Il numero di 58.135 non deve essere letto come una garanzia automatica di altrettante assunzioni immediate nel 2026/27. Il dato finale dipenderà dai posti autorizzati, dalle disponibilità residue e dalla situazione concreta delle singole classi di concorso e regioni.

In alcune procedure il numero dei candidati potrebbe essere inferiore ai posti banditi, oppure il numero di aspiranti che superano il concorso potrebbe non raggiungere il totale dei posti o la quota del 30% degli idonei. Solo con la pubblicazione delle graduatorie sarà possibile verificare, classe per classe, la reale consistenza degli elenchi.

In caso di rinuncia da parte di un vincitore, il posto potrà essere coperto tramite lo scorrimento degli aspiranti che hanno superato la prova orale, secondo le regole previste dalla procedura.