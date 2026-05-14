Mobilità docenti 2026: pubblicati gli elenchi dei posti disponibili per i trasferimenti

Gli Uffici Scolastici stanno iniziando a pubblicare i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti disponibili per la mobilità dei docenti relativa all’anno scolastico 2026/2027. Le disponibilità riguardano scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, suddivise per tipologia di posto e provincia.

Le disponibilità pubblicate

Le domande di trasferimento e passaggio sono state presentate dai docenti entro il 2 aprile 2026. Gli uffici scolastici hanno completato gli adempimenti di competenza entro il 7 maggio, mentre gli esiti ufficiali della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio 2026.

Le disponibilità pubblicate non sono però definitive in senso assoluto, perché restano validi gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente. In particolare, devono essere riservati posti destinati alle assunzioni legate ai concorsi PNRR e alle immissioni in ruolo sul sostegno dalla prima fascia GPS effettuate nel corrente anno scolastico. Per questo motivo alcuni posti potrebbero non comparire negli elenchi oppure risultare espressamente accantonati.

Le prossime procedure in programma

In ogni caso gli elenchi andranno via via perfezionandosi nei prossimi giorni, e gli uffici scolastici che ancora non hanno provveduto si metteranno in regola al massimo nelle prossime settimane. Siamo infatti alla fine dell’anno scolastico in corso e stanno già iniziando le procedure valide per il prossimo, a cominciare dalla pubblicazione delle graduatorie gps che scuole polo e uffici scolastici stanno stilando proprio in queste settimane.

Entro fine maggio ci sono già le prime scadenze, date dalla presentazione delle domande di conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Poi a fine luglio si passerà alla presentazione delle domande per le max 150 preferenze utili all’assegnazione degli incarichi a tempo detemrinato per il prossimo anno, ma anche per le assunzioni straordinarie in ruolo provinciali e interprovinciali come scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce, quest’anno residuali rispetto agli elenchi regionali per il ruolo di nuova introduzione (domande per l’inserimento ancora in corso).