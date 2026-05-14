Assunzioni prima fascia sostegno Gps: in pubblicazione i quadri di riferimento per la lezione simulata

I docenti assunti da GPS sostegno di prima fascia o da elenco aggiuntivo nell’anno scolastico 2025/26, e anche quelli del 2023/24 o 2024/25 che hanno rinviato l’anno di prova, dovranno affrontare la procedura di valutazione prevista dalla normativa vigente.

L’assegnazione della traccia

Secondo quanto riepilogato da una nota dell’USR Lazio, il percorso prevede tre momenti che si svolgono nella stessa seduta del Comitato di valutazione: il colloquio, il test finale e la lezione simulata.

Il colloquio riguarda anche il portfolio professionale realizzato sulla piattaforma INDIRE, che sostituisce eventuali relazioni aggiuntive. Il test finale consiste invece nella discussione della documentazione predisposta dal docente tutor e della relazione del dirigente scolastico, con particolare attenzione alle competenze professionali acquisite durante l’anno di formazione e prova.

Per la lezione simulata il Comitato sarà integrato da un componente esterno. La traccia verrà assegnata 24 ore prima della prova e al termine sarà espresso un giudizio di idoneità o non idoneità.

I posti disponibili per fase provinciale e interprovinciale

Il Ministero dovrebbe inoltre pubblicare nei prossimi giorni i quadri di riferimento ufficiali per lo svolgimento della lezione simulata. Anche quest’anno ci sarà la procedura inerente le assunzioni per scorrimento da prima fascia gps sostegno, procedura straordinaria provinciale, cui seguirà la mini call veloce sul sostegno, fase interprovinciale.

La differenza per queste due procedure rispetto agli anni passati sta nel numero di posti residui cui potranno disporre. In vista del 2026, infatti, queste due procedure opereranno in via residuale non solo dopo le immissioni in ruolo, come gli anni scorsi, ma anche dopo gli elenchi regionali per il ruolo. Questo lascia pensare che i posti disponibili, al momento non quantificabili, potrebbero essere inferiori rispettoi agli anni passati.