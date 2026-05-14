Sedi disponibili per le immissioni in ruolo: 29 maggio primo passaggio, poi contingenti e procedure per le assunzioni

Fine maggio non coincide solo con la scadenza per la presentazione delle domande di conferma dei docenti di sostegno da parte delle famiglie ai dirigenti scolastici, ma anche con la pubblicazione degli esiti della mobilità. La data fissata dal ministero è quella del 29 maggio.

Il quadro provvisorio

Una scadenza cerchiata in rosso da migliaia di docenti, anche se non sempre coincide in maniera immediata con la pubblicazione delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo. Rappresenta comunque un passaggio fondamentale, perché da quel momento sarà possibile capire quali posti sono stati occupati dai trasferimenti e quali, almeno in una prima fase, restano liberi dopo i movimenti del personale docente.

Bisogna però tenere presente che si tratta ancora di un quadro provvisorio. Dopo il 29 maggio, infatti, gli Uffici scolastici continueranno a lavorare sugli organici con eventuali correzioni, rettifiche e aggiornamenti legati a errori materiali, contenziosi o variazioni sopraggiunte.

Per questo motivo, i posti residui che emergono subito dopo la mobilità servono soprattutto a orientarsi, ma non rappresentano ancora una fotografia definitiva delle future assunzioni.

Il contingente delle immissioni in ruolo

Un altro passaggio decisivo riguarda il contingente delle immissioni in ruolo. Non tutti i posti vacanti vengono automaticamente trasformati in assunzioni a tempo indeterminato: bisogna attendere prima l’autorizzazione del MEF e successivamente la ripartizione effettuata dal Ministero tra regioni, classi di concorso e tipologie di posto.

Solo dopo questi passaggi gli Uffici scolastici potranno pubblicare le disponibilità effettive per le nomine. In alcune province gli elenchi potrebbero arrivare a breve distanza dagli esiti della mobilità, in altre sarà necessario attendere ancora giorni o settimane.

Una data precisa al momento non c’è, ma con l’inizio di giugno e la chiusura dell’anno scolastico partirà inevitabilmente il conto alla rovescia verso le immissioni in ruolo 2026/27.