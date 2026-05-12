Pubblicazione graduatorie GPS 2026: ecco quando saranno definitive

Prosegue alacremente il lavoro degli uffici scolastici, con l’ausilio delle scuole polo, impegnati nella lavorazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS in vista del prossimo biennio, indispensabili già per le procedure relative all’anno scolastico 2026/27.

Il lavoro delle scuole polo

Ogni giorno è prezioso per non disperdere il capitale temporale messo a disposizione dal Ministero con la sofferta e contestatissima decisione di anticipare la finestra temporale delle domande, scelta che aveva provocato non poche polemiche. L’obiettivo, però, non è pubblicare gli elenchi il prima possibile, ma arrivare a graduatorie il più possibile pulite, corrette e affidabili.

Questo non toglie che stia crescendo l’attesa da parte dei diretti interessati per visualizzare il proprio punteggio definitivo e soprattutto verificare la posizione in graduatoria, elemento fondamentale in vista dell’assegnazione delle supplenze del prossimo anno e della partecipazione alle assunzioni straordinarie in ruolo, come lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e la mini call veloce.

Una data precisa per la pubblicazione delle graduatorie non esiste ancora, ma appare evidente che non potranno essere diffuse prima dello scioglimento delle riserve. Questo significa che anche gli uffici scolastici che completeranno prima il lavoro dovranno comunque tenere gli elenchi in stand-by, aspettando di poter pubblicare graduatorie complete solo successivamente, con ogni probabilità intorno alla metà di luglio.

Le date di riferimento

Non si potrà infatti procedere prima dello scioglimento della riserva previsto dall’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, fissato tra il 15 giugno e il 2 luglio 2026 per i titoli conseguiti entro il 30 giugno 2026.

Allo stesso modo, però, difficilmente si potrà andare oltre il 16 luglio, data individuata dal Ministero per l’avvio della domanda relativa alle max 150 preferenze per l’a.s. 2026/27. La procedura si concluderà il 29 luglio alle ore 14.00.

Se il rispetto dei tempi per lo scioglimento delle riserve è tassativo, non lo è invece la pubblicazione delle graduatorie prima della domanda per le max 150 preferenze. Le due procedure, infatti, pur essendo strettamente collegate, non hanno un vincolo tecnico obbligatorio e possono svolgersi anche in modo indipendente l’una dall’altra.