Elenchi regionali per il ruolo: rischio posti sprecati, chi non accetta la cattedra non subisce sanzioni ma non viene sostituito

E’ ancora in corso la procedura di presentazione delle domande per gli elenchi regionali per il ruolo. Una nuova opportunità di assunzione, che opererà sui posti residui dopo le immisisoni in ruolo con priorità su scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce. Ma una particolarità nella normativa necessita di una scelta consapevole da parte degli aspiranti docenti per non evitare di penalizzare i colleghi.

Con l’avvio delle procedure legate agli elenchi regionali per il ruolo, migliaia di docenti stanno valutando se presentare domanda e in quali territori tentare la possibilità dell’immissione in ruolo. Una scelta che, soprattutto per alcune classi di concorso e per il sostegno, potrebbe rivelarsi decisiva già a partire dal prossimo anno scolastico.

Accanto alle opportunità, però, emergono anche alcune riflessioni legate alla gestione concreta delle assegnazioni. In particolare è bene soffermarsi sull’importanza di candidarsi solo se realmente disponibili ad accettare l’eventuale proposta di assunzione.

Rinuncia senza sanzioni, ma il posto rischia di restare scoperto

Il motivo risiede nella normativa che disciplina le conseguenze della rinuncia dopo l’individuazione. La normativa per chi viene selezionato attraverso gli elenchi regionali e in un secondo momento decide di non accettare prevede che non si incorra in sanzioni particolari. Il problema però è che il sistema non prevede uno scorrimento immediato con sostituzione del candidato rinunciatario.

Questo significa che una rinuncia può di fatto impedire ad altri aspiranti di avere la stessa possibilità, lasciando scoperti posti che avrebbero potuto essere assegnati ad altri docenti interessati e pronti ad accettare.

Per questo è bene valutare con attenzione l’opportunità di presentare domanda, soprattutto scegliendo regioni molto distanti dalla propria residenza o situazioni logistiche difficili da sostenere nel lungo periodo.

La scelta della regione può fare la differenza

Un tema ricorrente quando si presenta il momento di inviare una domanda pensando di partecipare puntando esclusivamente sulle province con maggiori disponibilità di posti. In molte aree del Nord, infatti, le graduatorie risultano spesso più vicine all’esaurimento e le possibilità di assunzione possono apparire più elevate rispetto ad altre zone del Paese.

Ma la prospettiva del ruolo deve essere accompagnata anche da una valutazione concreta della disponibilità a trasferirsi, affrontare eventuali costi elevati e garantire continuità lavorativa.