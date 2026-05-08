Assunzione docenti 2026: in arrivo numero molto alto di scorrimenti, cosa significa per le nomine

Gli elenchi regionali per il ruolo sono ufficialmente partiti con la presentazione delle domande ma i docenti si pongono una domandasce una domanda precisa: quante possibilità reali ci sono di essere assunti? Il nuovo canale potrebbe avere un peso molto più importante del previsto, soprattutto sul sostegno.

Le possibilità di assunzione

Con l’avvio delle domande per gli elenchi regionali destinati alle immissioni in ruolo, migliaia di docenti stanno cercando di capire quali possano essere le reali prospettive di assunzione per il prossimo anno scolastico. Il nuovo meccanismo introdotto dal Ministero potrebbe incidere in maniera significativa sulle nomine del 2026, soprattutto nelle regioni dove continuano a mancare insegnanti.

La novità è che gli elenchi regionali avranno priorità rispetto ad altri canali utilizzati negli ultimi anni, comprese alcune procedure legate alle supplenze come scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce. Questo significa che gli Uffici scolastici proveranno prima a coprire i posti vacanti attraverso queste graduatorie, nel tentativo di ridurre il numero di cattedre che ogni settembre restano senza titolare.

Le prospettive però non saranno uguali per tutti. Molto dipenderà dalla classe di concorso, dalla regione scelta e soprattutto dal numero di posti che rimarranno disponibili dopo la mobilità e le assunzioni ordinarie. In alcune aree del Nord Italia le possibilità potrebbero essere concrete anche per chi non occupa le primissime posizioni, meno nel Mezzogiorno soprattutto per le classi di concorso storicamente molto affollate.

Sostegno e regioni del Nord

Probabile scenario favorevole soprattutto per il sostegno. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna continuano a registrare una forte carenza di docenti specializzati. Proprio qui gli elenchi regionali potrebbero produrre scorrimenti molto ampi.

Diverso il discorso per il posto comune, dove la concorrenza resta elevata in molte province del Sud. In regioni come Campania, Sicilia o Puglia il numero di aspiranti continua ad essere altissimo e le possibilità di assunzione potrebbero concentrarsi soltanto in alcune specifiche classi di concorso considerate carenti.

Da non sottovalutare la questione delle rinunce. Nel 2026 infatti si sovrapporranno diverse procedure: concorsi PNRR, GPS, mini call veloce, elenchi regionali e mobilità. Molti candidati compariranno contemporaneamente in più graduatorie e questo potrebbe generare un numero elevato di scorrimenti, soprattutto nei mesi estivi.

Proprio questo aspetto potrebbe trasformare gli elenchi regionali in uno dei canali più incisivi dell’intero sistema di reclutamento.

Il voto del concorso sarà decisivo

C’è poi da valutare il criterio di accesso alle assunzioni. Negli elenchi regionali peserà esclusivamente il punteggio ottenuto al concorso, senza valorizzare gli anni di servizio accumulati o altri titoli.

Una novità che rischia di modificare profondamente gli equilibri. Docenti con lunga esperienza potrebbero essere superati da candidati con un voto concorsuale più alto ma con meno anni di insegnamento alle spalle.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’impatto reale del nuovo sistema. Tra luglio e agosto gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno il numero dei posti autorizzati, le disponibilità residue e le eventuali rinunce, cosa che renderà la situazione più chiara.