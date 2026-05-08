Novità nella conferma del docente di sostegno: vale anche per chi ha cambiato provincia GPS nel 2026

Una delle novità introdotte dall’ordinanza di febbraio sulle supplenze per il prossimo biennio, e che interesserà anche le assegnazioni a partire da fine agosto 2026, riguarda la conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie. La novità è che la continuità sul sostegno potrebbe essere conferita anche a chi ha cambiato provincia GPS nel 2026.

La nota di marzo

Una questione che si lega a doppio filo alla conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie, alla domanda per le max 150 preferenze e alla mini call veloce sul sostegno che opera a livello interprovinciale in una fase successiva.

In base alla nuova norma, potrebbe infatti arrivare la riconferma nella provincia di inserimento GPS 2024/26 anche per chi nelle GPS 2026/28 ha cambiato provincia.

Una possibilità che dipende però da una serie di circostanze e che non può essere associata a una certezza automatica.

Questo quanto sancito dalla Nota n. 7766 del 26 marzo 2026, al punto B.3.3:

“Qualora il docente interessato alla procedura nell’a.s. 2025/2026 abbia svolto servizio su posto di sostegno in una provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS per l’a.s. 2026/2027, la nominabilità si considererà accertata qualora all’esito dell’elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma”.

La procedura

La procedura prevede quindi che questa assegnazione possa avvenire solo nel momento in cui si verificano determinate condizioni. L’aspetto da tenere presente è che potrebbe trattarsi di una nomina che scaturisce nella provincia di partenza, ma soltanto in coda rispetto ai colleghi presenti nella nuova provincia GPS.

Presupposto imprescindibile è che il docente destinatario della conferma esprima disponibilità definitiva mediante la domanda per le max 150 preferenze, compilando l’apposita sezione prevista tra il 16 luglio e il 29 luglio alle ore 14.00.

Tutto questo avviene dopo che la famiglia ha richiesto la conferma, il dirigente scolastico ha verificato con il GLO la presenza delle condizioni per la continuità didattica e il docente ha espresso la propria disponibilità alla riconferma nella provincia di partenza durante la compilazione della domanda delle max 150 preferenze.

Cosa succede se il docente non riceve la conferma nella vecchia provincia? Restano comunque aperte altre possibilità di assegnazione, perché l’insegnante potrà partecipare normalmente alle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno 2027 nella nuova provincia scelta per le GPS 2026/28.