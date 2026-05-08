Doppio canale di reclutamento: terzo step assunzioni a tempo indeterminato anche su posto comune, per Pittoni siamo a metà dell’opera

Il responsabile Scuola della Lega rilancia la riforma del reclutamento: obiettivo trasformare le GPS in graduatorie utili anche per il ruolo.

Il progetto del doppio canale

Il tema del reclutamento dei docenti torna al centro del confronto politico con le dichiarazioni di Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega, intervistato da OrizzonteScuola.

Secondo Pittoni, il progetto del doppio canale sarebbe arrivato “a metà dell’opera”. Il parlamentare ha spiegato che due passaggi sarebbero già stati completati, a partire dal ritorno del principio dell’idoneità con le relative graduatorie di merito.

GPS trasformate in GPSR

Il prossimo step, però, richiederà un confronto diretto con l’Europa. “Dovremo discutere con l’Europa, perché senza il via libera dell’Europa non si va avanti”, ha dichiarato.

L’idea illustrata da Pittoni prevede la trasformazione delle GPS in “GPSR”, graduatorie che non servirebbero soltanto per le supplenze, ma anche per le assunzioni a tempo indeterminato, sia sul sostegno sia sul posto comune.

A questo si aggiungerebbe un ulteriore passaggio: il riavvicinamento della spesa tra posti di ruolo e supplenze, elemento ritenuto centrale per rendere sostenibile il sistema.

Le difficoltà e il nodo ministeriale

Pittoni non ha nascosto le difficoltà del percorso. Ha parlato della necessità di costruire una convergenza tra sindacati e ministeri coinvolti, spiegando che al momento esisterebbe una forte resistenza interna sull’estensione della misura.

“C’è un niet secco del ministero”, ha affermato, precisando però che il quadro potrebbe cambiare in futuro.

Il parlamentare ha inoltre richiamato il problema delle tempistiche e delle norme transitorie, sottolineando come un’ulteriore estensione della riforma coinvolgerebbe anche chi si è iscritto ai percorsi esteri quando i corsi INDIRE erano già stati avviati.

La conclusione resta prudente: “Non so se riusciremo a portare a casa questi risultati”.