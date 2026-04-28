Sostegno, zero posti su secondo grado al Nord: ma c’è molta richiesta per la primaria

In vista del TFA sostegno XI ciclo, si profilano zero posti nel secondo grado della secondaria in tutte le Regioni. Detto che si tratta di una prima indicazione fornita dal ministero nell’ambito di una nota diffusa a metà aprile e indirizzata agli atenei, e che solo la pubblicazione del decreto ministeriale che definirà in via definitiva i posti disponibili potrà ufficializzare la decisione, è certo che la questione stia facendo discutere.

La situazione regionale

L’obiettivo del ministero è quello di evitare la formazione di docenti di sostegno in assenza di un effettivo fabbisogno.

Al momento questa scelta riguarda unicamente il secondo grado, dal momento che nella scuola secondaria di primo grado si registra una situazione più articolata: saturazione al Centro-Sud ma ancora disponibilità residue al Nord.

Situazione opposta nella scuola primaria, dove si registra una carenza significativa di insegnanti di sostegno, soprattutto al Nord. Lo dimostrano annualmente i numerosi interpelli per la ricerca di docenti, spesso senza esito.

Ora resta da capire se il decreto confermerà queste indicazioni preliminari, con cui il ministero ha invitato gli atenei a proporre il numero di posti attivabili tenendo conto del fabbisogno reale del sistema scolastico.

FAQ

1. Ci saranno posti per il TFA sostegno XI ciclo nella secondaria di secondo grado?

Al momento si ipotizza zero posti in tutte le Regioni, ma serve il decreto ufficiale per la conferma.

2. Perché il Ministero potrebbe azzerare i posti nella secondaria di secondo grado?

Per evitare di formare docenti in assenza di reale fabbisogno.

3. La situazione è uguale in tutti gli ordini di scuola?

No. Nella secondaria di primo grado c’è saturazione al Centro-Sud ma ancora disponibilità al Nord.

4. Dove c’è maggiore carenza di docenti di sostegno?

Nella scuola primaria, soprattutto nelle regioni del Nord.

5. Le indicazioni attuali sono definitive?

No, sono solo preliminari: tutto dipende dal decreto ministeriale che definirà ufficialmente i posti del TFA sostegno XI ciclo.