GaE 2026/28 pubblicate: molte classi di concorso già vuote

In attesa che gli uffici scolastici e le scuole polo proseguano la loro attività di analisi delle tantissime domande pubblicate in occasione dell’aggiornamento delle Gps, con successiva pubblicazione delle graduatorie, è stata già avviata quella delle Graduatorie ad esaurimento. Si tratta di elenchi che risultano poi decisivi per ruoli e supplenze. Va subito detto che in molte province risultano ormai esaurite.

Pubblicazione in corso delle GaE

Ha già preso il via la pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per il biennio 2026/28, uno strumento ancora centrale per il reclutamento scolastico. Le GaE continuano infatti a essere utilizzate sia per il 50% delle immissioni in ruolo sia per l’assegnazione delle supplenze.

Gli elenchi sono in fase di pubblicazione a scaglioni. Non avviene una pubblicazione contestuale ma gli elenchi vengono diffusi progressivamente a livello provinciale. In questo modo è possibile avere un quadro aggiornato della disponibilità di docenti per le diverse classi di concorso.

In molte province graduatorie vuote

Dai primi dati emerge un elemento che non costituisce un elemento di sorpresa nè di novità rispetto al recente passato: in numerose province le GaE risultano ormai vuote per molte classi di concorso. In questi casi, il 50% dei posti destinati alle assunzioni viene automaticamente trasferito alle graduatorie dei concorsi.

La situazione non è omogenea e si differenzia a seconda dei diversi ordini scolastici, in particolare per scuola dell’infanzia e primaria, dove gli elenchi risultano ancora più consistenti.

Attesa per i movimenti tra province

Un aspetto da monitorare riguarda i possibili trasferimenti di provincia, che potrebbero aver modificato la distribuzione dei candidati rispetto agli anni precedenti.

La pubblicazione completa delle graduatorie, che verrà perfezionata nelle prossime settimane, consentirà di avere un quadro più chiaro delle disponibilità effettive e delle dinamiche di reclutamento per il prossimo biennio.

FAQ

1. Cosa sono le GaE 2026/28 e a cosa servono?

Le Graduatorie ad esaurimento sono elenchi provinciali utilizzati per il 50% delle immissioni in ruolo e per l’assegnazione delle supplenze.

2. Cosa succede se una GaE è vuota?

Se una graduatoria è esaurita, i posti destinati al ruolo vengono assegnati alle graduatorie dei concorsi.

3. In quali ambiti le GaE risultano ancora piene?

Soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria, dove il numero di candidati è ancora significativo.

4. Le GaE incidono anche sulle supplenze?

Sì. Oltre al ruolo, vengono utilizzate anche per il conferimento delle supplenze insieme alle GPS.

5. I trasferimenti tra province possono cambiare le graduatorie?

Sì. Gli spostamenti dei candidati possono modificare la distribuzione e influire sulle opportunità di assunzione.