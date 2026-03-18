Graduatorie interne di istituto 2026: pubblicazione entro il 17 aprile, a cosa servono

Tra circa un mese è prevista la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto. Si tratta di elenchi in cui sono compresi gli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Da queste graduatorie si attinge in caso di necessità di individuazione di eventuali docenti sovrannumerari.
Le tempistiche previste
In base alla normativa vigente, per formare l’organico 2026/27 è necessario che le graduatorie di istituto vengano stilate e rese note entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di mobilità.
La finestra temporale utile per la presentazione delle istanze di trasferimento, iniziata lo scorso lunedì in sovrapposizione all’ultimo giorno di aggiornamento delle GPS 2026 (con “giallo” finale rappresentato da alcune ore di interruzione del servizio Istanze Online), si chiude il prossimo 2 aprile.
Questo significa che la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto dovrà avvenire entro il 17 aprile 2026.
Chi è incluso e chi resta fuori
Nella graduatoria interna di istituto vengono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola, compresi quelli temporaneamente assenti per aspettativa, mandato politico o in servizio altrove per utilizzazione o assegnazione provvisoria. Restano invece esclusi i docenti con contratto a tempo determinato e quelli che lavorano nella scuola ma hanno titolarità in un’altra istituzione.
Non partecipano alla graduatoria anche i docenti che beneficiano delle precedenze previste dal CCNI, come nei casi di disabilità o gravi motivi di salute, necessità di cure continuative, assistenza a familiari con disabilità o svolgimento di cariche pubbliche negli enti locali, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa.