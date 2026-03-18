Depennamento Gps 2026: si può ancora evitare, ecco chi rischia

Chi non è riuscito a presentare domanda di aggiornamento GPS entro la data stabilita dal ministero (non risultano al momento grandi rimostranze per le poche ore di disservizio di Istanze Online nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze) si chiede ora a quali conseguenze andrà incontro.

Il rischio depennamento

Il timore maggiore riguarda il rischio di depennamento, ma dipende dai singoli casi. Chi non ha presentato domanda e si trovava nella condizione di primo inserimento dovrà rassegnarsi a essere assente per le GPS 2026/27. Ma non è detto che si debba attendere necessariamente tutto il biennio per rientrare. Infatti, chi è già abilitato o nel frattempo conseguirà l’abilitazione potrà sfruttare la riapertura delle graduatorie prevista, come sempre, nell’anno intermedio di vigenza mediante elenco aggiuntivo alla prima fascia per il 2027/28.

Naturalmente è ancora presto per sapere quando verrà avviata la procedura, considerato che manca circa un anno, ma solitamente si provvede in primavera.

Diversa è la situazione di chi era già inserito nelle GPS 2024/26 e non ha presentato domanda di aggiornamento. Per questi docenti la normativa prevede la perdita delle situazioni soggette a scadenza che devono essere riconfermate a ogni aggiornamento, come riserve, preferenze e precedenze. Non si perde però, in questo caso, l’inserimento in graduatoria.

La domanda per le max 150 preferenze

Allora chi deve temere il depennamento? È una circostanza che riguarda chi non ha presentato la domanda di aggiornamento e non provvederà nemmeno a presentare la domanda per le max 150 preferenze, procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno da GPS. Domanda le cui date non sono ancora state stabilite ma che dovrebbe essere presentata in estate.

Questa circostanza è penalizzante e può portare al depennamento, perché somma la mancata presentazione di due domande fondamentali: quella di aggiornamento e quella di richiesta delle supplenze. Il depennamento scatta nel momento in cui risulta evidente il mancato interesse da parte del docente. In questo caso si procede con l’esclusione sia dalle GPS sia dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.