Graduatorie incrociate sostegno: non si può indicare senza titolo nelle 20 scuole

Nella scelta delle 20 scuole per le graduatorie d’istituto non è possibile indicare il sostegno senza titolo. L’opzione potrà essere richiesta solo nelle 150 preferenze.
La scelta delle 20 scuole per le graduatorie d’istituto
Durante la compilazione della domanda per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), i docenti devono (o meglio possono, ma è sempre convieniente farlo) indicare anche le 20 scuole nelle quali desiderano essere inseriti nelle graduatorie d’istituto.
In questa fase la scelta riguarda esclusivamente le classi di concorso per cui si possiede il titolo di accesso. Questo significa che non è possibile indicare direttamente i posti di sostegno se non si possiede la specializzazione sul sostegno.
Il sistema infatti consente di selezionare il sostegno nelle graduatorie d’istituto solo ai docenti che hanno il titolo specifico.
Quando si può chiedere il sostegno senza titolo
La possibilità di lavorare su posti di sostegno senza specializzazione non viene meno, ma viene gestita in una fase successiva della procedura.
La richiesta può essere fatta durante la compilazione delle 150 preferenze, quando il sistema consente di esprimere la disponibilità anche per il sostegno da graduatorie incrociate.
In questo caso, se restano posti disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie dei docenti specializzati, l’algoritmo può assegnare incarichi anche ai docenti privi di titolo specifico presenti nelle graduatorie delle diverse classi di concorso.
La finestra temporale per la presentazione della domanda per le 150 preferenze non è ancora stata fissata. Solitamente viene messa in calendario a luglio, ma non è da escludere la possibilità che quest’anno il ministero, sulla scorat di quanto fatto per l’aggiornamento biennale delle Gps, non decida di anticipare anche questa procedura a inizio estate.