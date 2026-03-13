Supplenze GPS, 150 preferenze: le tre possibilità di scelta tra posti interi e spezzoni

Ultimi giorni per la presentazione delle domande utili all’aggiornamento delle Gps per il prossimo biennio, passaggio fondamentale in vista dell’assegnazione degli incarichi a tempo determinato in estate mediante algoritmo. Ma ci sono anche possibilità di assunzioni in ruolo da Gps, solo per il sostegno, sfruttando scorrimento prima fascia Gps sostegno e mini call veloce, anche se con pochi posti disponibili anche in virtù dell’arrivo degli elenchi regionali per il ruolo che avranno priorità.

Poi il prossimo passaggio in vista dell’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo da fine agosto, sarà la domanda per le max 150 preferenze, in cui sarà possibile indicare sia cattedre intere sia spezzoni orari. L’algoritmo assegnerà l’incarico in base alle opzioni indicate dal docente.

Posti interi o spezzoni: le opzioni disponibili

Nella procedura delle 150 preferenze per l’assegnazione delle supplenze da GPS, gli aspiranti docenti potranno indicare diverse tipologie di incarico. Ancora da decidere la collocazione temporale di questa procedura, ma è possibile che come avvenuto per l’aggiornamento delle Gps, il ministero decida di anticipare rispetto alla collocazione classica di fine agosto.

La domanda non riguarda soltanto le cattedre complete, ma consente di esprimere la disponibilità anche per spezzoni orari. Ogni candidato potrà quindi scegliere tra tre diverse modalità: richiedere solo posti interi, richiedere solo spezzoni, indicare posti interi e, in subordine, spezzoni.

La scelta verrà effettuata direttamente nella domanda online e determinerà il comportamento dell’algoritmo durante l’assegnazione degli incarichi.

Come lavora l’algoritmo delle nomine

Il sistema informatico che gestisce le nomine esaminerà le preferenze espresse da ciascun aspirante seguendo l’ordine di graduatoria e le opzioni indicate nella domanda.

Se un docente ha scelto esclusivamente posti interi, l’algoritmo non potrà assegnare spezzoni. Al contrario, chi avrà indicato anche la disponibilità per spezzoni orari potrà ricevere una supplenza parziale qualora non risultino disponibili cattedre complete tra le preferenze espresse.

L’assegnazione degli incarichi avverrà quindi esclusivamente sulla base delle scelte dichiarate nella domanda, senza possibilità di modifica successiva durante la procedura automatizzata.