Supplenze, quando si aprono le 150 preferenze: difficilmente si arriverà a Ferragosto

L’apertura delle 150 preferenze per le supplenze dovrebbe avvenire prima del solito. La procedura, secondo le indicazioni attuali, dovrebbe chiudersi prima di Ferragosto.

Tempistiche previste per la procedura

La finestra per la compilazione delle 150 preferenze per l’assegnazione delle supplenze dovrebbe aprirsi nelle prossime settimane, ma è considerato poco probabile che la procedura resti aperta fino a Ferragosto. Ricordiamo che dallo scorso anno, e varrà anche per il prossimo, la procedura per la scelta delle 150 preferenze comprende anche la sezione riservata ai docenti destinatari di continuità sul sostegno.

Una procedura che viene completata mediante bollettino zero prima dell’avvio dell’algoritmo per l’assegnazione di tutti gli altri incarichi, e che l’anno scorso si è conclusa, come da indicazioni del ministero, prima della fine di agosto. Molto probabile che anche quest’anno sia così, considerato che non siamo più in fase di rodaggio e che dunque le operazioni dovrebbero viaggiare ancora più spedite, senza particolari intoppi.

Il Ministero dell’Istruzione ha anticipato quest’anno l’apertura delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), una scelta che lascia intendere la volontà di anticipare anche le successive fasi della procedura.

L’obiettivo sarebbe quello di accelerare le operazioni per arrivare alle nomine con maggiore anticipo rispetto agli anni passati. Concludere tutto per tempo significa scongiurare errori dettati dalla fretta e necessità di intervenire a lavori in corso con revoca degli incarichi e disponibilità che intervengono in un secondo momento.

La necessità di chiudere prima dell’inizio delle lezioni

Un altro elemento che spinge verso una chiusura anticipata riguarda le esigenze organizzative delle scuole, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

La procedura delle 150 preferenze serve infatti al sistema informatico per assegnare le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Per consentire alle scuole di avviare regolarmente l’anno scolastico, le operazioni devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni.

Per questo motivo l’orientamento dell’amministrazione sembrerebbe essere quello di chiudere la procedura prima di metà agosto, evitando di arrivare a ridosso di Ferragosto.